Tras las declaraciones de Luchito ‘Mi Barrunto’, quien aseguró que Christian Cueva estaría siendo mantenido por su pareja Pamela Franco y que tendría problemas económicos, la cantante de cumbia reaccionó ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’. “Luchito es chévere, pero por favor”, mencionó Franco de forma contundente, mostrando una actitud defensiva de su gran amor.

El momento ocurrió cuando Pamela Franco salía de una reunión con sus amigos cercanos por su cumpleaños, celebrado el pasado 1 de julio. En el evento llamó la atención la ausencia de Christian Cueva, quien le envió un emotivo mensaje desde Ecuador, donde actualmente juega en el club Sport Emelec.

¿Pamela Franco mantiene a Christian Cueva?

Pamela Franco tuvo una fuerte reacción al ser consultada sobre los rumores de que estaría manteniendo a Christian Cueva, según declaraciones de Luis Sánchez Aranda, mejor amigo del futbolista. Al ser interrogada sobre si ella respondía económicamente por Cueva, la cantante respondió de forma tajante: “Por favor, ustedes son inteligentes, Christian es un hombre trabajador como yo”, mencionó.

Por otro lado, la cantante de 'Dile la verdad' celebró su cumpleaños alejada de su pareja, quien actualmente se encuentra jugando en el extranjero. Al ser consultada sobre el posible regalo que habría recibido de Cueva, en medio de los presuntos problemas económicos que atraviesa el futbolista, ella respondió con firmeza que no depende de nadie. “Las carteritas me las puedo comprar yo porque trabajo”, dijo, lo que, según el programa de Willax, podría interpretarse como una indirecta hacia Pamela López, aún esposa de Cueva y con quien mantiene un juicio por la manutención de sus tres hijos.

Lucho Barrunto asegura que Pamela Franco mantiene a Cueva

En una entrevista para 'América hoy', Luis Sánchez reveló que Christian Cueva no tiene dinero y todo lo pagaría Pamela Franco. "Te soy honesto, así, a calzón quitado. La señora Franco lo está manteniendo al ‘cholo’. Al cholo lo ayudaba en todo. Lo digo abiertamente. Yo lo he visto. No me lo han contado", dijo sorprendiendo, dejando en claro que la cantante estaría apoyando al futbolista en un momento muy delicado en su vida.

El empresario cevichero aseguró que Pamela Franco no tiene ningún interés económico en Christian Cueva, ya que ella está ayudando a pagar algunas cuentas. "No he visto una mujer que lo quiera tanto al ‘Cholo’. Con todos los problemas, no lo deja. Mi respeto", agregó 'Barrunto'.