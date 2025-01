¿Quién es Adrián Bello, el futuro esposo de Bruno Ascenzo, y a qué se dedica?

El pasado 12 de abril, Bruno Ascenzo y Adrián Bello celebraron una década de relación, un vínculo que ha sido aplaudido tanto en el ámbito personal como profesional. Además de ser pareja, ambos se han destacado como colaboradores en la película 'Hasta que nos volvemos a encontrar' (HQNVAE), una producción peruana que se estrenó en Netflix y que causó gran revuelo en la industria cinematográfica. Sumado a ello, han hecho público su compromiso y anunciaron su boda en un romántico post de Instagram.

¿Quién es Adrián Bello y en qué trabaja?

A pesar de ser conocido por su relación con Bruno Ascenzo y por su participación en la película, Adrián Bello también ha sabido labrarse su camino en el mundo de la música. Nacido en 1991, Bello es un joven de 32 años que, aunque inicialmente se inclinó por la carrera de comunicación y completó un máster en fotografía, encontró su verdadera pasión en la música. Desde 2018, ha impulsado su carrera como cantante y compositor independiente, destacándose por su estilo único y su enfoque minimalista.

A menudo comparado con el cantante británico Harry Styles debido a su estilo musical y su presencia en el escenario, Adrián ha decidido mantenerse alejado de la música comercial. "No hago música urbana o pop, sino cosas que tienen una pincelada de algo más antiguo y melancólico", expresó en una entrevista con Infobae.

La película 'Hasta que nos volvemos a encontrar' no solo fue importante por su impacto en el cine peruano, sino también por ser dirigida por Bruno Ascenzo. Sin embargo, Adrián Bello aclaró que, aunque trabajar juntos fue una experiencia gratificante, no quería que se pensara que utilizaba su relación para avanzar en su carrera. "Nunca he querido hablar de mi relación porque no quiero que se sienta que la uso para mover mi carrera", comentó Adrián a Infobae.