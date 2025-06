Alejandra Baigorria vivió insólita experiencia con turista en Bruselas: "Hasta aquí hago negocios"

La empresaria Alejandra Baigorria llegó a Bruselas, en Bélgica, para ser parte del avant premiere de la película 'Pitufos'. La modelo aprovechó para visitar algunos lugares turísticos y durante uno de esos paseos, fue cuando vivió una insólita experiencia al demostrar que tiene facilidad de generar ingresos en cualquier lugar. El hecho fue compartido en redes sociales, donde usuarios elogiaron su habilidad de generar dinero, incluso en un lugar donde no es conocida.

Turista intentó entregarle dinero a Alejandra Baigorria como agradecimiento

De acuerdo al reciente video compartido en redes sociales, la integrante de ‘Esto es guerra’, llegó a Bruselas y no dudó en mostrar sus experiencias en esta ciudad de la Unión Europea. De esta forma, cuando la modelo visitó el Grand-Place, considerada la plaza más bella del mundo, no dudó en ofrecer su apoyo a algunos turistas que deseaban tomarse fotos y videos. Baigorria aceptó los ofrecimientos, debido a su conocimiento como influencer, y realizó varias grabaciones.

Luego, un turista se le acercó y le pidió, por favor, que le grabara un video. La modelo aceptó y la grabación salió muy divertida. Tras ello, el hombre se acercó a Alejandra Baigorria para entregarle dinero en forma de agradecimiento; sin embargo, ella quedó en shock y lo rechazó. “Me voy a volver millonaria. Hasta aquí hago negocios”, comentó entre risas.

El video no pasó desapercibido en redes sociales, donde acumula más de 500.000 visualizaciones en la plataforma de TikTok. “Siempre facturando. ¿Que hubieran hecho ustedes?”, describió la influencer en sus redes sociales.

Reacciones en redes sociales

Usuarios de TikTok no dudaron en resaltar la actitud que tienen Alejandra Baigorria y muchos aseguraron que esta es una de las claves de su exitosa carrera como empresaria. “Encontrar a una persona que te tome buenas fotografías y sin conocerte, usualmente de esos no hay”, “Cuando es amable y carismático, el dinero te persigue”, “Soy como Alejandra, me gusta grabar y tomar fotos como me gustaría que me ayuden a mí”, “Alejandr factura hasta en otros países”, “No hay duda, lo lleva en la sangre”, reaccionaron seguidores.