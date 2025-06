Magdyel Ugaz se sincera y cuenta si la 'Teresita' volvería a ‘Al fondo hay sitio’: "Tomé la decisión"

La popular actriz Magdyel Ugaz reveló si regresaría a la serie ‘Al fondo hay sitio’, que sigue en vigencia en el canal de América TV. Durante una entrevista en el podcast ‘Good Time’, la artista dio detalles de dicha etapa en la televisión peruana y por qué decidió abandonar el proyecto que lleva varios años en emisión. Como se sabe, ‘AFHS’ mantiene a algunos personajes del elenco original y sigue generando puntos de rating.

Magdyel Ugaz no descarta regresar a ‘Al fondo hay sitio’

Durante el programa que se emite en el canal ‘Todo Good’, Magdyel Ugaz recordó algunas escenas muy significativas de sus inicios como actriz y resaltó que su etapa en ‘AFHS’ es insuperable. Resaltó que sentía una conexión única con sus compañeros al extremo de salirse de los guiones y crear emblemáticas escenas. Sin embargo, su salida de la serie sorprendió a muchos seguidores.

Al ser consultada si regresaría a ‘AFHS’, la actriz de 40 años comentó que no está del todo descartado un posible regreso a la serie con su papel de ‘Teresita’. “Quería descansar, necesitaba tiempo, quería tener mi agenda libre, sé que es un lujo, pero he chambeado un montón para poder darme esta licencia no por toda la vida, quiero darme un tiempo, de ahí no sé si se volverá, si no se volverá, si serán otras puertas las que se tendrán que abrir”, explicó.

¿Por qué Magdyel Ugaz dejó realmente ‘AFHS’?

De acuerdo a Magdyel Ugaz, su salida de ‘AFHS’ es algo que lo estaba pensando desde el 2024 y meses después definitivamente tomó la decisión. Ugaz asegura que el objetivo de su salida de la serie es darse un espacio para ella debido a que las grabaciones en Pachacamac la dejaban agotada y con muy poco tiempo para su entorno personal.

“Quejarse es una de las cosas más daño nos hace, entones dije no, y tuvo que hacerme cargo, no sentía que era honesto. La decisión la tomé el año pasado y pasó un tiempo y decidimos el tiempo hasta el que me iba a quedar. Hasta ahora no aterrizo eso”, aclaró.

Asegura que comenzó en el mundo de la actuación desde la adolescencia y desde ese entonces no se ha detenido. Elogió su trabajo y el apoyo de varios colegas en recordadas series como ‘Mil oficios’ y ‘Así es la vida’. “Busco tener tiempo para mí”, resaltó.