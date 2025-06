Lucy Bacigalupo sorprendió al revelar uno de los momentos más duros de su vida durante su participación en 'El valor de la verdad', emitido el 22 de junio. La actriz cómica contó que su esposo, Jorge de Souza, le fue infiel mientras ella estaba embarazada de su hijo, una situación que marcó profundamente su relación. Pese a la traición, ambos decidieron continuar juntos.

Bacigalupo explicó que perdonar no fue sencillo, ya que la confianza se había roto por completo. Recordó que durante mucho tiempo reaccionaba con rabia cada vez que pensaba en lo ocurrido, llegando a tener comportamientos impulsivos como una forma de canalizar su dolor.

Lucy Bacigalupo recuerda la infidelidad de su esposo

Lucy Bacigalupo contó en 'El valor de la verdad' que descubrió la infidelidad de su esposo tras escuchar rumores provenientes de un amigo, quien además era su expareja. Aunque en un inicio pensó que se trataba de una mentira, con el tiempo comenzó a notar actitudes extrañas que la llevaron a confrontarlo. Fue entonces cuando él confesó la verdad. “Me dijo: ‘estoy confundido’. Entonces, mi reacción fue de mucha tristeza y luego sequé mis lágrimas, respiré profundo y le dije que se vaya de la casa sin nada”, relató.

La actriz reconoció que la separación no fue nada amistosa y que, en medio del dolor, tomó represalias contra su esposo. “Sí, un día le rompí la luna del carro para que no se vuelva a confundir y luego le mandé su ropa bien cortadita para que la vuelva a usar con la persona que estaba”, confesó, dejando en claro que su tristeza se transformó en una reacción impulsiva marcada por la decepción.

Lucy Bacigalupo perdonó la infidelidad de su esposo

Pese a la traición, Lucy Bacigalupo confesó que finalmente logró perdonar a su esposo, aunque el camino hacia la reconciliación no fue sencillo. Según contó, él fue quien la buscó para pedirle perdón, pero ella no aceptó de inmediato. “No fue fácil regresar con él, él me buscó y yo dije que no. No fue fácil volver con alguien que te ha traicionado porque la desconfianza está ahí”, reconoció con franqueza.

La actriz también reveló que, durante mucho tiempo, no pudo controlar sus emociones y que cada vez que recordaba lo sucedido, se desquitaba con él. “Cuando me recordaba, lo cacheteaba, me daba un ataque de ira, lo botaba de casa, se iba a un hotel”, relató, evidenciando el impacto emocional que la infidelidad tuvo en ella.

Bacigalupo explicó que el perdón no fue inmediato ni espontáneo. La reconciliación con su pareja tomó tiempo y requirió paciencia. “Nosotros hemos vuelto a los dos años y medio y duró tiempo. Sucedió como diez veces y hasta que poco a poco se fue curando esa herida con sus actitudes”, expresó, destacando que fue un proceso largo pero finalmente sanador para ambos.