Pamela Franco, actual pareja del futbolista Christian Cueva, vuelve al centro de la polémica. Esta vez, su examiga y excompañera en la agrupación de Nilver Huarac, Norka Ascue, la acusó públicamente de promocionar supuestas presentaciones que nunca se realizan. “El viejo truco de los shows fantasmas”, dijo en el programa 'La Noche Habla' de Panamericana Televisión, al ser consultada sobre la apretada agenda que Pamela Franco publica constantemente en redes.

Según Norka Ascue, este tipo de estrategias no son nuevas en el medio artístico. “No solamente con esta persona, sino que hay agrupaciones que ponen diferentes shows y ponen ‘privado’, ‘provincias’. ¿Cuál es verídico? Cuando suben el video, cuando no hay video de la presentación, no existió show”, afirmó. Para la cantante, la única forma de comprobar si un evento sucedió es mediante fotos o registros audiovisuales, algo que, en muchos casos, no aparece.

Denuncian desorganización y favoritismos en la orquesta

A la controversia por los supuestos shows fantasmas se suman denuncias internas que exponen una crisis estructural en la orquesta de Pamela Franco. Excolaboradores como el excorista Diego y el técnico Elvis Chamorro relataron su experiencia en el programa de Panamericana. Ambos señalaron una caída en la cantidad de presentaciones y un manejo caótico del equipo.

“Yo me salí porque había pocas presentaciones. Hasta donde yo sé, se han ido como cinco chicos”, declaró Diego. Además, reveló que solo se convocaba a ciertos músicos para los eventos, mientras que otros quedaban fuera sin explicación. Chamorro, por su parte, denunció la falta de comunicación y pagos irregulares: “No me daban razón ni respuesta de por qué motivo nos estábamos quedando. Como que no importábamos, mejor dicho”.

Christian Cueva habría llamado a músicos de Pamela Franco

Por otro lado, Norka Ascues también reveló que Christian Cueva, actual pareja de Pamela Franco, habría intervenido directamente desde Ecuador para evitar una desintegración total del grupo. “Me ha llegado el dato que la mitad de la orquesta de esa señora se fue (...). Se han ido a otra agrupación muy reconocida que ahora tiene más cantidad de shows”, comentó Ascue en el pódcast Chimi Churri. Además, afirmó que Christian Cueva habría llamado personalmente a los músicos. “Cuevita ha estado llamando a los músicos para pedirles que tengan paciencia, que no se vayan”, declaró.