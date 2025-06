Pamela Franco lanza provocador mensaje en medio de conflicto legal con Pamela López: “Por chismosa”

Pamela Franco y Pamela López han llevado su enfrentamiento a otro nivel. La aún esposa de Christian Cueva envió recientemente una carta notarial a la cantante, acusándola de haber fotografiado a sus hijos sin su consentimiento en un aeropuerto. Además, López cuestionó el rol de madre de cumbiambera, la llamó “Clandestina y pinocha’, y llegó a confesar que uno de sus hijos quiso agredir a Franco.

En medio de esta tensa situación, la intérprete de ‘Diles que nos amamos’ publicó un desafiante mensaje en sus historias de Instagram que muchos usuarios interpretan como una indirecta más a Pamela López.

Pamela Franco y su desafiante mensaje en medio de acusaciones de Pamela López

Pamela Franco acaba de ofrecer un concierto a casa llena en Urubamba, Cusco, y compartió varios momentos del show a través de sus historias en Instagram. Sin embargo, uno de los clips llamó bastante la atención: mientras interpretaba la canción ‘La chismosa’, la cantante compartió un duro mensaje que podría estar relacionado con Pamela López. “Pero por chismosa la lengua te morderás”, se lee brevemente.

La situación ocurre además en un momento complicado para la artista, ya que Christian Cueva se encuentra viviendo en Ecuador y algunos músicos de su orquesta renunciaron ante la falta de presentaciones.

Publicación de Pamela Franco. Foto: Instagram.

Pamela Franco responde a las duras acusaciones de Pamela López

Pamela Franco rompió su silencio tras las fuertes acusaciones de Pamela López, quien la señaló públicamente de haber fotografiado a sus hijos sin permiso durante un encuentro en el aeropuerto. En conversación con el programa ‘Amor y Fuego’, la cantante evitó entrar en detalles, pero dejó clara su postura.

“El aeropuerto es público y, bueno, sinceramente, uno se puede chocar con cientos de personas y eso no quiere decir nada”, comentó. “Yo ya sé cómo se maneja esto, pero de mi parte, no voy a caer en eso”, agregó, evitando confirmar o negar lo ocurrido. Además, recalcó que no quiere alimentar la polémica por respeto a los menores involucrados. “No quiero ahondar en el tema porque en el medio hay niños, nunca lo he hecho, no lo voy a hacer. Lo que se ha dicho no tiene lugar”, sostuvo.