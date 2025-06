La gran final del Miss Supranational 2025 se llevará a cabo el próximo 28 de junio en la ciudad de Lesser, Malopolska, en Polonia, país que ha acogido el certamen en múltiples ocasiones. Este año, 70 candidatas de distintos continentes competirán por alzarse con la corona y convertirse en la sucesora de Harashta Haifa Zahra, actual Miss Supranational y representante de Indonesia.

A pocos días del evento, los expertos en concursos de belleza y fanáticos del certamen ya han comenzado a perfilar a sus favoritas. Delegadas como las representantes de República Checa, Brasil y Filipinas destacan por su carisma, preparación y fuerte presencia en redes sociales, posicionándose como algunas de las más sólidas candidatas rumbo a la corona internacional.

¿Quiénes son las favoritas a ganar el Miss Supranational 2025?

Este jueves 19 de junio, las 70 candidatas al Miss Supranational 2025 pasaron por la entrevista con el jurado, una de las etapas más decisivas del certamen. A la par, muchas de ellas han brillado en eventos oficiales y en redes sociales, donde ya captan la atención de expertos y seguidores. Aunque aún faltan varios días para la gran final, algunas representantes empiezan a destacar como posibles sucesoras de Harashta Haifa Zahra. Descubre si Mayra Messa Gálvez, representante de Perú, figura entre las favoritas.

Brasil - Eduarda Braum

Eduarda Braum tiene 23 años y es natural de Afonso Cláudio, Espírito Santo. Es licenciada en Letras y Pedagogía, y ha trabajado como profesora, comunicadora y modelo. Con 1,86 m de altura, también se desempeña como influencer y promotora del proyecto social 'Protagonistas do Amanhã', con el que brinda charlas motivacionales en escuelas públicas. Fue Top 10 en Miss Universo Brasil 2021 y es la primera representante de su estado en ganar el título de Miss Supranational Brasil.

Filipinas - Tarah Valencia

Tarah Valencia, representante de Filipinas, tiene 23 años y es originaria de Baguio City. Se graduó con honores en Gestión del Turismo Internacional por la University of Baguio. Ha sido reconocida por su trabajo a favor del turismo sostenible, liderando campañas de limpieza y educación ambiental en su ciudad natal. Además, fue tercera finalista en el certamen Miss Universe Philippines 2024.

Republica Checa - Michaela Macháčková

Michaela Macháčková, representante de la República Checa, tiene 23 años y proviene de la región de los Montes Krkonoše. Estudió diseño gráfico y bellas artes, y se ha destacado como modelo, fotógrafa y artista visual . Es la organizadora del proyecto social 'From the Ground Up', que ofrece talleres de arte a niños para fomentar su creatividad y autoestima.

Venezuela - Leix Collins

Leix Collins es una abogada de 26 años originaria de Caracas que combina su carrera jurídica con una firme vocación social. Es la primera mujer venezolana en detallar públicamente su diagnóstico de autismo en nivel de apoyo 1, recibiéndolo a los 23 años después de graduarse, y ha utilizado su plataforma para visibilizar a la comunidad neurodivergente .

Reino Unido - Brittany Feeney

Brittany Feeney, de 26 años, se graduó con honores de la prestigiosa Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) y ha trabajado profesionalmente como bailarina, incluyendo una actuación como respaldo para Rita Ora en Eurovisión 2023.Actualmente lidera proyectos solidarios, como su compañía de entretenimiento infantil y la iniciativa “Kindness & Inclusion in Dance” (KIID), que ofrece talleres de danza gratuitos en escuelas de zonas vulnerables

Otras candidatas favoritas al Miss Supranational 2025