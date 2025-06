Exesposa de Renato Tapia expone al futbolista y confiesa que la sorprendió con divorcio: "De un momento a otro"

La vida personal de Renato Tapia vuelve a estar en el centro del interés público luego de que Andrea Cordero, su exesposa, ofreciera una reveladora entrevista en el podcast 'Cero Culpas'. La influencer rompió el silencio y narró cómo fue enfrentarse a un divorcio inesperado y al impacto emocional del escándalo mediático por el hijo extramatrimonial del futbolista.

En el espacio conducido por la comunicadora peruana Pierina Pollarolo, Cordero abrió su corazón al hablar sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida. “El divorcio fue lo mejor que me pudo pasar, aunque me agarró de sorpresa. No lo vi venir”, expresó, dejando claro que la decisión no fue tomada por ella y que tuvo que rehacerse desde cero tras la separación.

Durante la conversación en el podcast, la exesposa de Renato Tapia dejó en evidencia que no estaba preparada para el final de su relación. “No estaba lista. Creo que nadie lo está, a menos que ya estés viendo cómo algo se desgasta. Pero este no era el caso”, explicó. Con voz firme, pero visiblemente conmovida, relató cómo la noticia la dejó en un estado de incertidumbre total.

“Me vi en una situación en donde dije: ‘¿qué hago?, ¿cómo resuelvo?, ¿me quedo o me voy?, ¿lloro o voy detrás?’”, compartió Andrea Cordero, reflejando la confusión que vivió en los primeros días tras la ruptura. La también creadora de contenido mencionó que este proceso no solo implicó dolor, sino también una crisis emocional que tuvo que afrontar lejos de su entorno familiar y amistoso.

En medio de ese proceso de sanación, llegó un nuevo golpe: la revelación pública de que Renato Tapia tenía un hijo extramatrimonial, fruto de una relación con Daniela Castro. El escándalo salió a la luz en enero de 2023 y desató una ola de reacciones en redes sociales que afectaron gravemente la salud mental de Cordero.

Andrea Cordero reveló que, tras conocerse el escándalo, fue víctima de acoso virtual. “En febrero de 2023, me desperté con por lo menos 4.000 mensajes que me deseaban la muerte. Decían que todo era mi culpa. Me decían cosas terribles. La mujer siempre tiene la culpa”, relató entre indignación y tristeza. Este episodio agravó su estado emocional, ya que en ese momento se encontraba viviendo en un país extranjero y completamente alejada de su red de apoyo.

La exesposa de Renato Tapia indicó que pasó dos meses en una profunda depresión, aislada y sin fuerzas. Sin embargo, también compartió el punto de quiebre que le permitió salir adelante. “Estaba sentada y me dije: ‘Andrea, esto que te está pasando no te lo puede estar haciendo el amor de tu vida. No mereces estar pasando por este dolor’”, recordó. Según ella, fue gracias a años de terapia y experiencias pasadas que pudo levantarse nuevamente.

Cordero cerró su testimonio con una reflexión sobre el valor personal y el proceso de reencontrarse consigo misma tras una relación de muchos años. La entrevista no solo ha generado múltiples reacciones en redes sociales, sino que también ha reavivado el debate sobre la exposición pública de las relaciones personales de los personajes famosos como Renato Tapia y Andrea Cordero.