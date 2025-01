La popular influencer ‘Uchulú’ compartió con sus seguidores una impactante experiencia que casi le cuesta la vida. La joven reveló que no sabía que era alérgica a un medicamento que tomó, lo que por poco acaba con su vida. “Casi me mata”, señaló la joven en sus historias de Instagram.

De una manera muy emotiva, la ‘Uchulú’ reveló un conmovedor episodio de su niñez, en el que estuvo al borde de la muerte tras recibir una inyección de penicilina, sustancia a la que presenta alergia. Cabe señalar que la influencer, hace unos meses, confesó que está dispuesta a realizar más operaciones estéticas.

La revelación de la Uchulú

Recientemente, la ‘Uchulú’ decidió interactuar con sus seguidores, por lo que en sus historias de Instagram abrió la opción para que le manden preguntas, pero una de ellas destacó cuando le consultaron si era alérgica a algo.

Ante dicha incógnita, la ‘Uchulú’ confesó que durante su niñez se enteró de que era alérgica a un medicamento de una trágica manera, ya que casi pierde la vida cuando le inyectaron penicilina sin saber que tendría una mala reacción.

“Soy alérgica a las infidelidades, a las mentiras, a las hipocresías y también a la penicilina. Mi madre, a los 5 años, casi me mata cuando caí enferma... y es ahí donde ella también se enteró de que soy alérgica a ese medicamento”, escribió la influencer en sus historias de Instagram. De esta manera, la joven compartió esta trágica anécdota de cuando estuvo a punto de perder la vida.

La confesión de la Uchulú acerca de sus alergias. Foto: Instagram

Desea más cirugías estéticas

Por otro lado, la ‘Uchulú’ hace un par de meses, en entrevista con el programa ‘América hoy’, reveló que tras su cirugía de reasignación de sexo en Tailandia, ha pensado en someterse a más tratamientos estéticos para sentirse más cómoda.

“Estoy muy contenta por todo lo logrado y por cómo me siento y me veo (...) Me voy a operar de nuevo, me haré la cintura para que esté más chiquita, me voy a aumentar las pompas y las caderas, para estar más regia”, señaló la influencer.