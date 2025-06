La polémica entre Jessica Newton y Milett Figueroa ha vuelto a encenderse luego de que la modelo revelara en una entrevista que, tras ganar el Miss Supertalent 2016 en Corea del Sur, entregó parte de su premio económico a la directora del Miss Perú. Sin embargo, Newton no tardó en desmentirla y lanzar una contundente respuesta.

Durante su participación en 'Magaly TV, la firme', Jessica Newton negó haber recibido dinero de Milett Figueroa y, por el contrario, señaló que le brindaron ayuda financiera en su momento. "Milett nunca fue a Miss Perú, no fue a los Grand Slams y me imagino que su experiencia no fue lo que esperaba. Nosotros la ayudamos mucho con cariño en el tema financiero, y no nos ha dado ningún dinero. Debería estar agradecida", sentenció.

Jessica Newton le responde fuerte a Milett Figueroa

La exreina de belleza dejó en claro que no comparte las acusaciones de Milett Figueroa, quien aseguró sentirse explotada durante su reinado en el Miss Supertalent. Jessica Newton, sin tapujos, indicó que las exigencias del certamen son parte del proceso.

"Todo el que va a competir tiene que saber que debe levantarse temprano. Incluso en los concursos nacionales las candidatas se levantan a las 4 o 5 de la mañana para cumplir con los auspiciadores y las actividades", declaró. Asimismo, desmintió que los eventos del certamen debieran ser remunerados: “Ningún concurso del mundo paga a las representantes por ser parte del certamen. Ir a competir no es ir a pasear”.

Sobre el supuesto premio económico, la madre de Cassandra Sánchez aclaró que este correspondía a contratos con auspiciadores en Corea, los cuales, según afirmó, Figueroa no cumplió. “Si me equivoco, Milett no fue a Corea a trabajar con los auspiciadores. No sé a qué premio se refiere”, apuntó.

¿Qué dijo Milett Figueroa sobre el Miss Supertalent?

En una entrevista para el pódcast Ouke, conducido por Carlos Orozco, Milett Figueroa rompió su silencio y calificó su experiencia en el Miss Supertalent 2016 como “turbia”. La actriz afirmó que fue “explotada” durante el mes que duró el certamen en Corea del Sur, describiendo extensas jornadas de trabajo sin pago, sin libertad para elegir comida y obligadas a caminar todo el día en tacos.

“La experiencia que tuve allá fue turbia, no animaría a chicas a que se metan a concursos de belleza y se vayan así, solas, a otro país”, comentó. Además, reveló: “Le di una parte del dinero a Jessica Newton... fue una experiencia que no volvería a repetir”.

Figueroa añadió que, si bien recibió una beca para estudiar en Corea como parte del premio, decidió no utilizarla. También aseguró que, pese a haber ganado el certamen, no recibió ninguna remuneración durante los eventos.