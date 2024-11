María Pía Copello, conductora de 'Mande quien mande', estuvo en boca de todos luego de que un reportaje en YouTube la vinculó, junto a su esposo Samuel Dyer, en una falsa investigación por lavado de activos. Las acusaciones, difundidas por el canal 'China Polo Dominical', generaron gran polémica en redes sociales. Sin embargo, tanto la presentadora de América TV como Magaly Medina, conductora de 'Magaly TV, la firme', desmintieron categóricamente las afirmaciones, asegurando que no existen pruebas que sustenten estas acusaciones.

Durante su programa del martes 22 de octubre, Medina criticó duramente a los medios que propagan información sin evidencia. "Siempre ha mantenido una imagen blanca delante y detrás de cámaras", expresó la popular 'Urraca' en defensa de Copello. Por su parte, la conductora de 'MQM' negó rotundamente los señalamientos y afirmó que se trata de una campaña de difamación.

Magaly Medina respalda a María Pía Copello tras graves acusaciones en su contra

En la edición del martes 22 de octubre de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina abordó el caso de María Pía Copello, enfatizando la falta de pruebas en su contra y llamando a los medios de comunicación a ejercer un periodismo responsable. "No sacar pruebas me suena a chantaje y a ejercer el periodismo con chaveta", afirmó la figura de ATV, rechazando así los rumores que vinculan a su amiga con actividades ilícitas.

Medina destacó el impacto negativo que generan estas falsas acusaciones en la reputación de personas públicas, especialmente cuando no hay pruebas que respalden dichas afirmaciones. "Lo más fácil es lanzar una acusación, pero lo más difícil es limpiar la imagen cuando se ha afectado sin razón alguna", añadió la conductora. Para Magaly, la falta de evidencia demuestra que las acusaciones buscan dañar la imagen de María Pía Copello y su familia de forma injustificada.

"Entonces, yo digo, ¿tú quieres destacar con tu canal de YouTube? ¿Quieres destacar con tu programita para que todo el mundo lo vea? (...) creo que hay que hacer un trabajo más responsable y menos ligero. También me dirijo a todos los 'loritos' (...) creo que si quieres embarrar a alguien, mínimo, tómate el trabajo de investigar", sentenció Magaly Medina, visiblemente ofuscada.

Magaly Medina criticó el reportaje contra María Pía Copello. Foto: Captura ATV

María Pía Copello emite comunicado tras acusaciones en su contra

María Pía Copello decidió romper el silencio y emitir un comunicado oficial donde desmiente categóricamente las acusaciones de lavado de activos. "Se ha señalado falsamente a mi familia y a mí de estar involucrados en actividades ilícitas, y quiero dejar en claro que estas afirmaciones son completamente falsas y carecen de cualquier tipo de prueba", expresó Copello a través de un video en sus redes sociales.

La conductora de 'MQM' aseguró que este tipo de acusaciones buscan desacreditar tanto su carrera como la de su esposo, Samuel Dyer. En el comunicado, la influencer mencionó que las acusaciones son infundadas y forman parte de una campaña de difamación. "Lo más difícil de esta situación es el daño no solo a mi reputación, sino también a la de mi esposo", señaló la conductora, visiblemente afectada por el impacto de las acusaciones en su vida personal y profesional.

María Pía Copello respondió fuerte en un comunicado.

Además, la presentadora agradeció el respaldo de sus seguidores, afirmando que su familia está unida y decidida a defender su integridad ante la justicia. "Estamos tomando todas las acciones legales necesarias para que la verdad salga a la luz", concluyó Copello en su comunicado.

María Pía Copello reaparece en 'Mande quien mande' y responde fuerte por acusaciones

Tras la difusión del reportaje que la involucró en presuntas actividades ilícitas, María Pía Copello reapareció en su programa 'Mande quien mande'. Durante la emisión, se dirigió directamente a la audiencia para desmentir las acusaciones. "Quiero ser muy clara con ustedes, no estoy ni he estado bajo una investigación, estas acusaciones no tienen ningún fundamento", declaró ante las cámaras, reafirmando así su inocencia.

María Pía Copello utilizó este espacio para aclarar que ya ha iniciado medidas legales contra los responsables del contenido difamatorio difundido en YouTube. "Mis abogados ya están tomando las acciones legales pertinentes para que los responsables se retracten públicamente", señaló, mientras reafirmaba su compromiso de defender su nombre y el de su familia.

Además, la conductora aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo constante de sus seguidores, destacando que sus mensajes le han brindado fuerzas en este complicado momento. "Solo agradecerles por su cariño y sus mensajes, los estoy leyendo todos", expresó Copello, visiblemente emocionada por el respaldo de su audiencia.

María Pía Copello responderá legalmente contra programa que emitió reportaje en su contra

La estrategia legal de María Pía Copello se centra en exigir una rectificación pública por parte de 'China Polo Dominical', el canal de YouTube que difundió las acusaciones en su contra. En una carta notarial enviada a 'La China' Polo, conductora del canal, Copello dejó en claro que el reportaje carece de pruebas y que su contenido ha afectado gravemente su reputación y la de su familia.

El documento, firmado por los abogados de Copello, menciona que "se ha procedido a tomar todas las acciones legales necesarias para buscar la rectificación de las afirmaciones infundadas". La conductora asegura que su familia continuará enfrentando esta situación con la verdad como principal respaldo. "Mi familia y yo seguiremos enfrentando este reto con la cabeza en alto, confiados en la verdad", declaró en su comunicado.

María Pía Copello fue acusada de estar investigada por lavado de activos.

