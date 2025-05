Diosdado Gaitán Castro se destaca como un ferviente promotor de la música andina, dedicándose no solo a ofrecer conciertos y a la composición, sino también a revitalizar los clásicos de este género. Recientemente, ha lanzado versiones renovadas de temas emblemáticos, como ‘Coca Quintucha’, una pieza representativa del cancionero ayacuchano, en colaboración con el talentoso músico José Meza Muñoz. Este esfuerzo responde a su deseo de enriquecer el folclore, aportando un enfoque contemporáneo sin perder de vista las raíces culturales.



Gaitán Castro sostiene que “la música andina es imperecedera, pero necesita actualizarse permanentemente con nuevos sonidos”. Su objetivo es dar un nuevo brillo a estas melodías, asegurando que, a pesar de la modernización, se respete el pulso y el espíritu de la tradición. “Estas canciones clásicas ya son imperecederas y vivirán por siempre mientras nosotros nos esforcemos en promoverlas, cantarlas y que suenen más potentes, más actuales, más cerca de nosotros”, concluye el cantautor ayacuchano, reafirmando su compromiso con la difusión de la música andina.

Diosdado Gaitán Castro habla de los covers en la música andina

A raíz de la reciente polémica desatada por los comentarios de Leslie Shaw, Gaitán Castro no se mostró en contra de los covers, pero indicó que cada artista tiene que poner su sello en sus grabaciones. “Me parece válido hacer covers siempre que sea con cariño y respeto por la canción original. Hay temas que conectan mucho con la gente, y volverlas a cantarlas puede ser hermoso, pero un artista no debe quedarse solo en ello, es importante contar sus propias historias. Los covers pueden ser un camino, más no un destino. Lo que finalmente perdura en el tiempo es lo original”, manifestó para La República.

Gaitán Castro indicó que cada artista tiene que poner su sello en sus grabaciones. Fotos: difusión

Asimismo, el intérprete de temas como ‘El olvido’, ‘Cómo has hecho’ y ‘Profesorita’ aseguró que los covers en el mundo de la música andina se maneja diferente que en la cumbia. “En el folclore es distinto, ya que hay un fuerte valor en la creación y en el mensaje que uno quiere dejar. Por eso perdura tantos años la música andina, pues transita diariamente con lo cotidiano, con lo que le sucede al pueblo”, expresa.

“Obviamente, hay temas tradicionales que muchos cantamos, lo ideal es que cada artista aporte su estilo, su historia y su forma de sentir. En cambio, en el género de la cumbia, el cover se ha vuelto una regla, muchas veces se repite lo mismo. Eso no está mal, pero en el folclore hay una búsqueda personal y en cada tema se busca un alma propia”, añade.

Gaitán Castro resalta el papel del compositor

A propósito de la disputa legal entre Leslie Shaw y Carlos Rincón, el músico ayacuchano indica que “el verdadero dueño de un tema es el compositor, porque de su alma, de su mente, de su corazón, de su pluma, de su sentir nació esa canción. El cantante es el que la interpreta, quien le da vida frente al público, pero la raíz está siempre en quien la creó”.



Finalmente, Diosdado también resaltó el papel del cantante. “Cuando hay una buena interpretación, el tema puede crecer y llegar mucho más lejos. No es tan fácil ser un buen intérprete, hay que informarse de qué quiso decir el autor. De allí se forma una alianza entre compositor e intérprete, pero el origen, el derecho moral y legal, creo yo es el autor”, concluyó.

Diosdado Gaitán Castro alista serenata por el Día de la Canción Andina

Diosdado Gaitán Castro, quien alista un concierto el próximo 14 de junio en La Noche en Barranco por el Día de la Canción Andina, también ha sorprendido a su fanaticada al grabar nuevas versiones de ‘Nuestra Promesa’, ‘Plegaria’, ‘Fue demasiado bello’, ‘Golondrina del amor’, ‘Ayacuchanos en el mundo’, entre otros.

“Vamos a hacer una celebración musical con los esperados temas de mi repertorio, pero también con nuevas canciones y las remozadas, una verdadera fiesta con la música del ande. Estamos con ganas de seguir remando con fuerza para que nuestra música siga conquistando más escenarios. Las entradas están Joinnus”, contó emocionado.