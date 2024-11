Diosdado: "Veo lejano el reencuentro del Dúo Gaitán Castro"

Tras lograr importantes reconocimientos y un sonido renovado que resalta el espíritu de la música andina, el cantante Diosdado Gaitán Castro, no contempla por el momento realizar el reencuentro del dúo Gaitán Castro, a pesar de que los fans se lo piden en sus presentaciones.

El intérprete asegura que el dúo Gaitán Castro, marcó un hito en la música folclórica del Perú, sin embargo, por ahora su prioridad es seguir reforzando su carrera como solista. "El dúo Gaitán Castro, no solo marcó la vida del Perú, sino también la mía. Sé que ahora que están de moda los reencuentros, la gente también lo espera. Pero la verdad, no lo contemplo. Todo bien con mi hermano, no existe ningún distanciamiento, pero no creo que por ahora nos juntemos en un escenario".'

'Hoy mejor que ayer'

Musicalmente, Diosdado anuncia el espectáculo 'Hoy mejor que ayer', concierto con lo mejor de su repertorio y nuevas versiones de sus clásicos. Un recorrido musical por sus casi cuatro décadas de carrera, con éxitos como El olvido', 'Profesorita', 'El Perú nació serrano, 'Amor, amor', además de otros temas que han marcado su trayectoria.

Entre las novedades, hará versiones renovadas de 'Muñequita linda' y el 'Como decir'. Además, como adelanto de la temporada navideña, ha decidido incluir una sección especial con huainos navideños y villancicos andinos, celebrando así la tradición de las fiestas en la sierra del Perú.

“Queremos llevar a nuestro público el calor de las navidades andinas, aquellas melodías que se cantan en los hogares para celebrar la llegada del Niño Dios", comentó Diosdado. 'Hoy mejor que ayer' se realizará el 13 de diciembre en La Noche de Barranco. Entradas en Joinnus.

Concierto con bloque dedicado a celebraciones navideñas. Foto: difusión