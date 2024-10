Este 8 de octubre se viene desarrollando el concierto 'Vuelve la magia... ¡Qué viva la tradición!' en el que se presentarían Diosdado Gaitán Castro, el dúo José María Arguedas, Manuelcha Prado, Julia Illanes y Ronald Contreras. Así fue como se anunció la presentación de este show que promete "un viaje por la esencia de la música andina, donde el huaino y otros ritmos ancestrales se presentan con una elegancia que solo el Gran Teatro Nacional puede ofrecer".

Sin embargo, usuarios en redes han reportado que al Dúo José María Arguedas, conformado por Walter y Julio Humala, se le impidió el ingreso al recinto para aparecer en escena, pese a que habían sido anunciados desde que se publicó la realización del evento. Los productores informaron a La República que a los artistas no se les permitió ingresar a la prueba de sonido, por lo que no pudieron aparecer en el espectáculo, que inició con demoras.

Antes de comenzar el espectáculo, el presentador Gonzalo Iwasaki pidió disculpas al público por la tardanza y comentó que no se dejó entrar a los músicos por razones que, aseguró, desconoce. "En el Gran Teatro no le permitieron la entrada al Dúo Arguedas. Diosdado (Gaitán Castro) está pidiendo explicaciones porque este espectáculo ha sido planificado. Ellos van a emitir un comunicado mañana. Estoy tan sorprendido como ustedes, no nos explicamos qué ha pasado, simplemente dijeron que no podían entrar", indicó.

Por su parte, Diosdado Giatán Castro tomó la palabra y pidió comprensión a los asistentes. "La verdad es que ellos vinieron, quisieron entrar y no los dejaron entrar. Nunca recibimos ninguna comunicación, no tenemos ninguna explicación. Esa es la verdad, pero sí vamos a exigir contundentemente que nos den una explicación. Eso se los prometo. (...) Vamos a exigir una explicación", señaló el músico.

"Todos los trámites están hechos correspondientemente, este espectáculos está calificado por el Ministerio de Cultura como cultural, no deportivo. Hemos hecho todos los trámites en el debido momento, todo está bien. Por lo tanto, necesitamos una explicación. Gracias por la comprensión", agregó el intérprete de 'Tu vida me pertenece'.

Público molesto por ausencia del Dúo Arguedas: "No a la censura"

Luego de que Gonzalo Iwasaki diera la noticia de que el Gran Teatro Nacional no permitió la entrada del Dúo Arguedas, el público comenzó a hacer pifias y mostraron su molestia, pues muchos señalaron haber asistido por esa agrupación en particular. "Yo he venido por el Dúo Arguedas. No me importa el comunicado. No a la censura, eso es censura", indicó una usuaria. "Por ellos hemos venido. Reclamemos al Ministerio de Cultura. ¿Por qué desde antes no dijeron nada?", cuestionó otra asistente al espectáculo.

Dúo Arguedas se pronuncia tras ser prohibidos de ingresar al Gran Teatro Nacional

El Dúo José María Arguedas emitió un comunicado para manifestar su molestia luego de que no se les permitiera el ingreso al Gran Teatro Nacional para su presentación. Expresaron que no se les brindó ninguna justificación clara para esa decisión y que solo les dijeron que respondía a "órdenes superiores". Por ello, exigieron explicaciones del Ministerio de Cultura ante este inconveniente.

"Ante nuestra solicitud de información sobre la razón de esta medida, se nos indicó que se trataba de órdenes superiores. Al insistir en conocer el origen de la restricción, el jefe de seguridad mencionó que la orden provenía de la coordinación del Gran Teatro Nacional", inició el comunicado.

"Lamentamos profundamente este acto arbitrario, que consideramos un atropello hacia nuestra labor artística. Como músicos con más de 45 años de trayectoria, siempre hemos defendido la verdad, los intereses populares, y nos hemos manifestado en contra de la corrupción, especialmente en contextos como el que atraviesa el país. Reafirmamos nuestro compromiso con estos valores", continuó la misiva.