Flor Polo está nuevamente en el centro del escándalo tras la difusión de un ampay en el que fue captada saliendo de un hostal con su pareja, Luiggi Yarasca. La situación provocó una contundente respuesta por parte del Miss Mundo Latina Perú, organización que decidió suspenderla como portadora del título 'Señora Mundo Latina Turismo'.

Esta acción se produjo luego de que la hija de Susy Diaz fuera vista ingresando a un hostal en San Juan de Miraflores con su actual pareja, a quien recogió previamente de un nightclub. Las cámaras captaron además cómo él la dejó sola al salir en la mañana, mientras ella corría detrás del auto. Esta situación generó una fuerte ola de críticas, que derivó en la contundente decisión del certamen.

Flor Polo podría perder su título de Miss Mundo Latina

Tras la difusión de las imágenes en 'Magaly TV, la firme', el Miss Mundo Latina Perú emitió un comunicado en el que explicó su decisión de suspender a Flor Polo. “Informamos que la señora Flor Polo Díaz, actual portadora del título de Mrs. Mundo Latina Turismo, ha sido suspendida de sus funciones como representante de nuestra organización. Esta decisión corresponde a situaciones que no se alinean con la naturaleza y los valores que buscamos preservar”, se lee en el documento.

Magaly Medina no tardó en comentar al respecto: “Claro pues, por más 'pichiruchi' que sea un concurso de belleza, no quieren que su reina esté involucrada en hechos como los que hemos visto, que esté yendo a buscar a un nightclub a su saliente, cuando realmente sus funciones son otras”.

¿Magaly Medina no cree que Flor Polo es extorsionada?

Pese a las anteriores declaraciones de Flor sobre haber recibido amenazas contra su vida y la de su familia, Magaly Medina se mostró escéptica. Afirmó que, aunque no descarta que exista extorsión, la hija de Susy Díaz estaría exagerando los hechos. “Lo que le preocupa son las imágenes que la dejan mal parada. Lo que quiere es distraer. Si te preocupa las extorsiones, no paseas por las calles más peligrosas. No te vas hasta San Juan de Miraflores a buscar los brazos de tu novio”, comentó indignada.

Además, criticó su papel como figura pública: “A Florcita le gusta victimizarse, sobre todo cuando trata de llamar la atención sobre su vida personal, porque su vida personal ha resultado estar en franca decadencia. Las imágenes han demostrado que es una mujer sin autoestima, sin amor propio y no se deja valorar”.