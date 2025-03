La excantante de Corazón Serrano se pronunció fuertemente, tras la muerte del cantante Paul Flores y la inseguridad que se está viviendo en el país, para revelar que también ha sido víctima de extorsionadores. Thamara Gómez se mostró empática al saber que su exagrupación también ha recibido amenazas.

Según lo que ha comentado Thamara Gómez, exvocalista de la agrupación Corazón Serrano, también ha sido víctima de extorsión desde que inició su carrera musical. La joven detalló que hasta en cuatro ocasiones, los delincuentes la han estado amenazando.

Thamara Gómez y sus confesiones

Este viernes 21 de marzo, en un enlace en vivo con el programa ‘Crónicas de impacto’, Thamara Gómez se animó a revelar que también ha recibido extorsiones hasta en cuatro ocasiones, lo que ha hecho que sienta temor por su seguridad.

“He sido víctima de extorsión ya como cuatro veces y es algo muy feo, la verdad. Uno ya no puede salir ni a la esquina de su casa porque tiene temor a que le pueda pasar algo. No solo yo, como cantante peruana, he pasado por esto, sino también el bodeguero y muchos peruanos estamos pasando por esa situación”, mencionó al inicio.

En esa misma línea, Thamara Gómez no dudó en asegurar que se está viviendo una ola de inseguridad en el país, por lo que criticó a la presidenta Dina Boluarte. “Ya estamos cansados de que siempre la presidenta nos trate así como si nada, que salga a cantar como si estuviera en otro país y ya estoy cansada, de verdad”, añadió.

Thamara Gómez sobre sus excompañeros de Corazón Serrano

Por otro lado, Thamara Gómez no dudó en mostrar su empatía con su exagrupación Corazón Serrano, luego de que el líder Edwin Guerrero diera a conocer los mensajes extorsivos que recibe.

“He tenido la oportunidad de ver los mensajes de Edwin, mi exjefe de Corazón Serrano, y es muy feo pasar por eso. Exijo que todos alcemos nuestra voz, que ya cambien a esta presidenta que le llega altamente toda esta situación. También he cancelado algunas presentaciones por temor a lo que últimamente ha ocurrido con nuestro compañero musical, Paul Flores. Estoy mal por esta situación, la verdad”, concluyó sobre el tema.