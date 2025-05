La conductora y ex Miss Perú, Valeria Piazza, sorprendió a los televidentes al confesar que pensaba que Christian Cueva era el compositor de 'El Cervecero', una de las cumbias más emblemáticas del género. Este famoso tema, grabado en los 80's e inmortalizado por Armonía 10, caló profundamente en su público gracias a la extraordinaria interpretación de Makuko Gallardo.

El comentario surgió durante la visita de Maricarmen Marín al set de 'América Hoy' este viernes 2 de mayo, cuando fue consultada sobre la incursión de Christian Cueva en el mundo de la cumbia. Lo inesperado fue la reacción de Valeria Piazza, quien, sin pensarlo, hizo una curiosa referencia a la canción de Aladino, sorprendiendo a los presentes y desatando risas en el programa.

Valeria Piazza creía que Cueva era el compositor de 'El Cervecero'

Durante su participación en 'América hoy', Maricarmen Marín fue consultada sobre quién elegiría si tuviera la oportunidad de grabar una nueva versión de la emblemática cumbia 'El Cervecero': ¿Christian Cueva o ‘Cuto’ Guadalupe? La cantante respondió: “A Cueva no tengo el placer de conocerlo, pero sé que a él le gusta mucho esa canción y ya la ha hecho suya”.

Sin embargo, Maricarmen compartió que conoció el tema en la voz del fallecido Makuko Gallardo, cantante de Armonía 10. “Nosotras, Janet la conocimos con Makuko, si me dices a mí ‘El cervecero’, y automáticamente para mí es el gran maestro que está en el cielo, Makuko Gallardo, el único”, sentenció. Con estas palabras, la cantante dejó claro su respeto y admiración por el cantante original de la canción.

La conversación dio un giro inesperado cuando Valeria Piazza intervino y sorprendió a todos con su comentario: “Las nuevas generaciones piensan que es Christian Cueva quien hizo la canción”. Esta afirmación generó sorpresa entre los presentes, y Maricarmen Marín no pudo evitar preguntar a la conductora de 'América hoy', de 35 años, si ella pensaba lo mismo.

La ex Miss Perú reconoció que creyó que a Cueva le pertenecía la canción y explicó: “Al comienzo sí pensé... al comienzo, ya no ya, después ya me dijeron que tiene muchísimos años esa canción”. Esta declaración provocó la indignación de Janet Barboza, quien se llevó las manos a la cabeza, sorprendida por la afirmación de la conductora.