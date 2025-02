La hija de Susy Díaz se vio envuelta en un tenso intercambio con una reportera del magazine ‘América hoy’, cuando intentaba evitar responder preguntas sobre su vida personal. Inicialmente, Flor Polo accedió a contestar algunas consultas, pero su actitud cambió rápidamente cuando notó que la entrevista se desviaba hacia otros temas que no deseaba abordar.

“Florcita, no te nos corras”, dijo la periodista al notar su incomodidad. Sin embargo, la modelo no tardó en responder de manera tajante: “Yo estoy de jurado aquí y no voy a responder otras preguntas que no sean del certamen”.

Flor Polo protagoniza tenso momento con reportera de ‘América hoy’

A medida que la insistencia de la reportera aumentaba, la incomodidad de Flor Polo se hizo más evidente. La influencer reiteró su negativa a contestar otras preguntas, dejando en claro su postura. “Estás perdiendo tu tiempo si quieres preguntarme otras cosas porque está de más”, declaró.

La situación escaló cuando, visiblemente molesta, Flor Polo se dirigió a un miembro de la producción del programa y le solicitó que la reportera fuera retirada del lugar. “Sácala, por favor”, pidió de manera contundente.

Luego del tenso momento, la hija de Susy Díaz justificó su postura alegando que su título de reina le otorga el derecho a decidir sobre qué temas hablar. “Ahora que soy reina, yo decido si contestar o no, y no quiero responder”, enfatizó.

A pesar de la insistencia de la reportera por conocer la razón de su molestia, Florcita Polo aclaró que no se sentía incómoda, pero que había asistido al programa con un propósito específico. “No me incomoda nada, solo he venido acá (al programa de ‘América hoy’) por el jurado y otros temas, no voy a responder”, afirmó.

Antes de dar por finalizada la entrevista, Flor Polo hizo un último pedido a la reportera, instándola a respetar su decisión de no hablar sobre ciertos temas. “Amiguita, ya no te voy a responder nada más, espero respetes mis respuestas y entiendas, ¿ok?”, concluyó.