Con una mezcla de emociones, los miembros de la orquesta Armonía 10 regresaron a los escenarios de Lima tras una exitosa gira por diversas ciudades de Europa. Este reencuentro con su público fue un momento cargado de sentimientos, convirtiéndose en una gran celebración anticipada por el Día del Trabajo.



El evento, realizado el miércoles 30 de abril, tuvo lugar en la explanada del Mall del Sur, ubicado en San Juan de Miraflores. La fiesta comenzó con la reconocida orquesta La Única Tropical, que animó a los asistentes con sus más grandes éxitos.

Animador de Armonía 10 sorprendió con sus declaraciones



Antes del ingreso de la delantera de Armonía 10 al escenario, Max Aguirre, animador de la agrupación piurana, manifestó su sentir por su regreso a los escenarios en Lima, tras el trágico suceso que vivieron semanas atrás. “Nervioso, como si fuera mi primera vez, pero feliz y contento por gozar del respaldo del público”, indicó para La República. “Es sumamente complicado, pero no queda más que sacar a relucir el profesionalismo y el amor por la música y el público”, añadió.



Al ser consultado sobre el problema legal entre los dueños de Armonía 10 con Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, el animador comentó: “Es algo de lo que tratamos de mantenernos al margen. Estamos 100% enfocados en la musicalización y todo lo que tiene que ver con el espectáculo (...) No conozco mucho. Intentamos no meternos en algo que no nos compete a nosotros”.

Sin embargo, Max Aguirre sostuvo que le gustaría que termine esos conflictos. “Ojalá y todo sea de manera parsimoniosa por ambas partes”, indicó. Además, expresó su respaldo a Carolina y al hijo de El Ruso. “Estamos con ellos”, dijo.

Armonía 10 regresó a los escenarios



Pasada la medianoche, Armonía 10 subió al escenario, desatando la euforia de sus seguidores, quienes esperaban ansiosos escuchar sus clásicos. La noche comenzó con ‘El cervecero’, interpretado por Charly Carmona, seguido de otros temas como ‘Por culpa de tu amor’ y ‘Me emborracho por tu amor’.



El espectáculo también contó con la participación de invitados especiales. Álvaro Rod, junto a Leandro Lozada, interpretó ‘Lágrima por lágrima’, generando una gran conexión con los fans.

La orquesta Armonía 10 regresó a Lima tras una exitosa gira por Europa, brindando un emotivo reencuentro con su público en la explanada del Mall del Sur. Foto: difusión

Posteriormente, Ernesto Pimentel se unió al evento, deleitando al público con canciones como ‘Juraré no amarte más’ y ‘Tomar para olvidar’. Durante su intervención, Pimentel expresó su apoyo incondicional a Armonía 10, destacando el cariño que el público les tiene y la importancia de su música en el Perú.



El concierto, titulado ‘Un canto al cielo’, se extendió hasta la madrugada. Antes de concluir, los integrantes de la orquesta invitaron a todos a celebrar su 53 aniversario el próximo 5 de julio en el estadio de la Universidad San Marcos. Las entradas para este gran evento, que contará con la participación de artistas nacionales e internacionales, están disponibles en Teleticket con un 40% de descuento utilizando el código “Volvemos”.