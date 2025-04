Armonía 10 trató de obtener el uso de imagen de "El Ruso" de forma gratuita, asegura abogado de la familia de Paul Flores

La defensa legal de Carolina Jaramillo, viuda del cantante Paul Flores “El Ruso”, sostuvo que Armonía 10 buscó que se otorgara el uso de la imagen del interprete de forma “exclusiva y sin ningún tipo de restricción” sin contemplar ninguna remuneración para la familia del vocalista. Además, el abogado Jorge Cueva apuntó que le pareció sentencioso el último comunicado de la agrupación ya que, en ningún momento, la familia de “El Ruso” ha prohibido el uso de su imagen.

“Han señalado que por indicación expresa de su familia ellos no van a hacer uso de su imagen. Eso es falso, ni Carolina ni quienes le brindamos la asesoría legal les han solicitado que dejen de hacer uso de su imagen. Lo que solicitamos es que paguen el derecho de su uso”, sostuvo Cueva, quien añadió que continúan dispuestos a negociar este apartado y llegar a un acuerdo.

En esa línea, la defensa indicó que, en caso el grupo decida no hacer uso de la imagen de Paul Flores, Armonía 10 no solo no podría hacer nuevas publicaciones, videos o merchandising con él, sino que también correspondería que no se exhiba ninguna imagen del artista en sus redes sociales, incluyendo aquellas que han sido publicadas en el pasado. “Esto sería una decisión de la empresa, no es lo que desea Carolina y, estoy seguro, que no es lo que desearía Paul Flores”, sentenció.

Abogado afirma que nunca negaron el uso de la imagen a la agrupación. Créditos: Almendra Ruesta / La República.





Hechos y no palabras

Con respecto al compromiso asumido por Armonía 10 para dar una pensión al hijo de Paul y Carolina, Jorge Cueva sostuvo que, en un principio, este ofrecimiento tuvo como intensión que Jaramillo ceda de manera gratuita el derecho de uso de la imagen y nombre de Flores.

“He revisado su ultimo comunicado, ellos ahora reiteran ese ofrecimiento. Veamos si esta voluntad que están expresando se cumple (…) Pedimos que la opinión pública juzgue los hechos antes que los ofrecimientos. Ofrecimientos pueden hacerse muchos”, comentó.

Duelo privado

Por otro lado, el abogado sostuvo que tanto la viuda como el menor continúan conmocionados tras la pérdida del cantante. “Cada vez que nos reunimos, ella se pierde en la conversación. Es natural que llore, es una situación bastante difícil. Le pedimos a la población que sea empática, lo que le ha tocado vivir es algo que nadie querría que le pase nunca”, expresó.

Asimismo, Cueva señaló que Jaramillo evita dar declaraciones a la prensa porque no quiere mostrarse como “una víctima” o llorar frente a las cámaras. “Hay teorías tan absurdas que hablan sobre Carolina que lo último que ella quiere es que verse reflejada en un video y revisar comentarios que afecten su dignidad (…) Ella no quiere vivir de Armonía 10, todo lo que pide es para su hijo”, finalizó.