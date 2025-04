El fallecimiento de Mario Vargas Llosa el pasado 13 de abril, a los 89 años, tomó por sorpresa a la comunidad literaria internacional. Sin embargo, en los días posteriores, se han conocido detalles reveladores sobre sus últimos años de vida. Según el diario El País, el Nobel de Literatura supo desde el verano de 2020 que padecía una enfermedad grave e incurable, aunque tratable, lo que marcó profundamente sus decisiones personales y familiares. Apenas recibió el diagnóstico, escribió una emotiva carta a sus tres hijos, Álvaro, Morgana y Gonzalo, fortaleciendo el vínculo con ellos y dejando atrás antiguas tensiones, como las surgidas tras su separación de Patricia Llosa en 2015.

En medio de estas revelaciones, la periodista española Pilar Vidal ha generado polémica al afirmar que Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor del escritor, había ocultado durante años el verdadero estado de salud de su padre. Desde el programa 'Espejo público', Vidal aseguró que Álvaro negó repetidamente el deterioro del autor, pese a que ya existían señales visibles, muchas de las cuales ella misma señaló públicamente en su momento. También sugirió que esta desinformación pudo haber tenido la intención de proteger la imagen pública del escritor o de controlar la narrativa sobre su relación con Isabel Preysler.

Hijo de Vargas Llosa habría mentido sobre le enfermedad del escritor, según periodista española

La periodista española Pilar Vidal generó polémica al referirse al fallecimiento de Mario Vargas Llosa, esta vez cuestionando directamente a su hijo mayor, Álvaro Vargas Llosa. Desde el programa 'Espejo público' de Antena 3, Vidal respondió a las críticas del entorno del Nobel por haber sido una de las primeras en advertir sobre su deteriorado estado de salud. “No sólo me quiso negar (Álvaro Vargas Llosa), sino que además me llamó mentecata (...). Yo estaba harta de que hubiese esa exhibición de su padre por la calle ya en un estado tan saludable como se le veía. A mí me parecía innecesario. Él me respondía entonces con fotos organizadas. Con posados para callar”, declaró con firmeza.

Vidal también sugirió que Álvaro habría manipulado la información sobre la enfermedad de Mario Vargas Llosa con el objetivo de perjudicar a Isabel Preysler, expareja del escritor. Según la periodista, se construyó una narrativa para justificar la ruptura sentimental alegando motivos de salud y el posterior reencuentro con su familia. “Volvió a utilizar esa enfermedad para decir como que su padre se apartó de Isabel porque estaba enfermo (...) Trasladó la información de manera intencionada para perjudicarla”, afirmó, haciendo alusión directa al artículo publicado por El País, medio en el que Álvaro fue columnista.

Además, la periodista española puso en duda la existencia de la supuesta carta que Mario Vargas Llosa habría escrito a sus tres hijos tras conocer su diagnóstico. “Quiero ver esa carta. Desde aquí le reto”, expresó escéptica. Finalmente, lanzó fuertes dichos contra el hijo del Nobel de Literatura: “Para mí sólo hay una cosa, y es que a mí me parece que Álvaro Vargas Llosa miente muchísimo. Miente muchísimo. Cada vez que hablan mienten. Primero era que yo era una mentecata y no estaba enfermo. Después, que había muerto de una neumonía. Luego que su padre sólo tenía achaques de la edad”.

La emotiva carta de despedida que Mario Vargas Llosa dejó a sus hijos

Mario Vargas Llosa, uno de los grandes referentes de la literatura hispanoamericana, enfrentó con valentía los últimos años de su vida tras recibir un diagnóstico devastador. Según contó el periodista Jaime Bayly, el escritor decidió escribir una carta íntima dirigida a sus tres hijos en la que compartió no solo detalles de su enfermedad, sino también sus emociones más profundas y deseos antes de partir. Esta carta, escrita en 2020, marcó un momento clave en la relación familiar y mostró el lado más humano del autor.

En su mensaje, Vargas Llosa les expresó su amor incondicional y los animó a afrontar su ausencia con entereza y unión. Además, dejó claras sus últimas voluntades: pidió ser incinerado y que sus cenizas fueran esparcidas en el mar de Paracas, un lugar cargado de significado personal. Bayly describió la carta como un testimonio sereno y poderoso, fiel al estilo sobrio y emotivo que caracterizó al Nobel peruano a lo largo de su vida y obra.