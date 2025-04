La cantante peruana Isabel Enríquez ha generado gran atención en los últimos días, luego de que la esposa de Moisés Vega, exintegrante de Hermanos Yaipén, insinuara que la artista habría sido un factor de conflicto en su relación. Frente a las crecientes críticas y especulaciones, la intérprete de cumbia recurrió a sus redes sociales para responder públicamente y aclarar la situación.



Además, Isabel Enríquez, quien ganó notoriedad por haber sido parte de Corazón Serrano, aprovechó la ocasión para referirse a su estado sentimental actual y desmentir los rumores sobre supuestos romances que se le han atribuido en los últimos meses.

Isabel Enriquez aclara su estado sentimental



Además de negar algún tipo de relación con el cantante Moisés Vega, Isabel Enríquez indicó que se encuentra soltera desde hace varios meses por decisión personal. Sin embargo, no puede hacer nada con los rumores que se tejen en torno a su vida personal. Algunos la relacionaron con Chechito, mientras que otros aseguraron que tenía más que una amistad con Edwin Sierra.

“Tantas veces me han dicho por qué voy tan seguido a la radio, que seguramente soy la dueña de la radio y afirman que tengo algo con Edwin Sierra. Lamentablemente, sé cómo es esto. Tengo que aceptar que comenten, es parte de… Siempre va a haber seguidores y ‘haters’. Es algo con lo que he estado lidiando y no me afecta”, expresó la cumbiambera el 10 de abril en TikTok.

Isabel Enríquez se defiende tras ola de críticas



Sin embargo, la acusación que le hizo Flavia Gómez, la esposa de Moisés Vega, sí le afecto porque él es un nombre casado, a diferencia de Chechito y Edwin Sierra, y también porque sigue sensible por la reciente muerte de su hermano.



“Me han puesto un calificativo que no me corresponde. Me están echando la responsabilidad de un tema donde no tengo nada que ver. Yo salgo sobrando (...) Los que me conocen, saben que yo vengo pasando un proceso bien delicado. Saben que todavía yo no me puedo reponer de la pérdida de mi hermano. Entonces, claro que me afecta, nunca me he metido con nadie, nunca me he peleado con nadie, nunca he estado envuelta en estas situaciones. Jamás”, dijo entre lágrimas Isabel Enríquez.



Finalmente, Enríquez aclaró que no dudará en tomar acciones legales en contra de Flavia Gómez, si continúa difamándola. “Obviamente, si esto sigue y me van a seguir mencionando en algo que no tengo que ver, las cosas van a tener que proceder por lo legal. Estamos suficiemente adultos y no podemos estar desprestigiando a otros”, advirtió.