El furor por el k-pop continúa arrasando en Perú, y esta vez los protagonistas son los chicos de Stray Kids, quienes llegarán a Lima este 9 de abril con un concierto que promete ser inolvidable. La exitosa agrupación surcoreana incluyó al país en su gira mundial 'dominATE' y sus seguidores peruanos no han tardado en demostrar su pasión.

Desde hace más de dos semanas, decenas de fanáticos vienen acampando fuera del Estadio San Marcos, específicamente en la puerta 6, ubicada en la Av. Venezuela. Con carpas, mantas y mucho entusiasmo, los fans buscan ser los primeros en ingresar al recinto y obtener los mejores lugares para ver de cerca a sus ídolos.

Fanáticos de Stray Kids acampan para el concierto del 9 de abril

El nivel de compromiso de los seguidores de Stray Kids ha llamado la atención en redes sociales. Jóvenes y adultos se han organizado para mantener el orden en los alrededores del estadio y aseguran que todo se realiza con respeto y responsabilidad. Incluso, algunos fanclubs oficiales han coordinado turnos para cuidar a quienes permanecen en las carpas durante la noche.

La emoción es tanta que los acampantes no han dudado en personalizar sus espacios con pancartas, banderas y merchandising de Hyunjin, Felix, Bang Chan, Lee Know, Han, I.N., Seungmin, Changbin y el recordado Woojin. Las entradas se agotaron rápidamente desde la preventa lanzada a finales de 2024, lo que refleja la gran expectativa del público.

Fans de Stray Kids afuera del estadio San Marcos.Foto: Elvis Cairo/ URPI-LR

Posible setlist del concierto de Stray Kids en Lima