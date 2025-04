Luego de 13 años fuera de la televisión, Óscar Gayoso vuelve a los reflectores con energías renovadas y un mensaje claro: está más vivo que nunca. El actor, conocido por su carisma y sentido del humor, reveló detalles íntimos sobre su salud, su estilo de vida y su visión actual sobre el amor, el espectáculo y la vida personal, dejando en claro que no hay espacio para el arrepentimiento.

En entrevista reciente con Trome, Gayoso abordó abiertamente los rumores que rodearon su retiro del medio artístico. “Sí, dejé la televisión por ese asunto”, dijo en alusión al cáncer que enfrentó años atrás. El comediante confirmó que superó la enfermedad y se encuentra completamente recuperado, desmintiendo así las especulaciones que incluso llegaron a darlo por muerto.

Óscar Gayoso revela cómo se encuentra realmente en la actualidad

El actor peruano confesó que tras finalizar su tratamiento contra el cáncer, optó por mantener un perfil bajo para vivir su proceso de recuperación de manera tranquila y privada. “Cuando me preguntan si estoy mal, digo que no”, afirmó. Aunque en un primer momento negó haber tenido cáncer, explicó que no lo hizo por ocultar, sino porque ya había superado la enfermedad y prefería no revivir ese capítulo.

Óscar Gayoso en 'Humor recargado'.

Durante su alejamiento, Óscar Gayoso confiesa que evitó los medios y se dedicó a su vida personal, lejos del espectáculo. Sin embargo, su entorno no fue ajeno a los rumores, muchos de los cuales, según él, "nunca terminan". Incluso se llegó a especular con su fallecimiento. “Eso lo puedo entender, ya que es parte del mundillo artístico”, agregó.

¿Cuántos años tiene Óscar Gayoso?

Actualmente, Óscar Gayoso tiene 53 años y se prepara para celebrar sus 54 luego de superar la temida enfermedad que enfrentó. Su apariencia juvenil ha despertado la curiosidad de sus seguidores, quienes se preguntan cuál es su secreto para mantenerse en forma. “Ejercicios, los he hecho toda mi vida, un poco de genética también debe haber. No he fumado, no tomo licor”, reveló.

El también comediante aseguró que su estilo de vida saludable ha sido clave para su buena condición física. Aunque admite disfrutar de una copa ocasional en celebraciones o reuniones, dejó claro que evita los excesos. “Después de lo que me pasó normalmente te vas para abajo, pero después de mi recuperación fue todo hacia arriba. Es como una segunda adolescencia”, comentó Óscar Gayoso en entrevista con Trome.