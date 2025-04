Óscar Gayoso revela el secreto para verse joven a sus 53 años: “Lo he hecho toda mi vida”

El regreso de Óscar Gayoso a la televisión peruana tras 13 años de ausencia ha sido un éxito rotundo. El humorista, quien había estado alejado de la pantalla debido a su lucha contra el cáncer, debutó el sábado 5 de abril en su programa ‘Humor Recargado’, donde volvió a cautivar a la audiencia con sus icónicas imitaciones de Christian Domínguez, Jaime Bayly, entre otros.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los televidentes en los últimos días fue su aspecto físico. A pesar de haber enfrentado una enfermedad tan difícil, como el cáncer, Gayoso lucía sorprendentemente bien, y muchos no podían creer que su edad real era de 53 años (cumplirá 54 en unos meses). En una reciente entrevista con Trome, el actor cómico reveló el secreto detrás de su juventud.

¿Qué hace Óscar Gayoso para verse joven a sus 53 años?

Óscar Gayoso dejó a muchos gratamente sorprendidos por lo bien que luce, incluso parece no haber cambiado desde su última aparición en la televisión nacional hace 13 años. La gran pregunta que todos se hicieron fue: ¿cuál es su secreto? En una entrevista con Trome, el actor cómico reveló que su clave para mantenerse joven ha sido llevar una vida saludable basada en el ejercicio.

“Ejercicios, los he hecho toda mi vida, y también un poco de genética. No fumo ni tomo licor”, explicó al principio. Sin embargo, aclaró que sí consume alcohol, pero solo en ocasiones especiales. “Solo un brindis en una boda, un pisco sour, un vinito, una cervecita después de un partido, cosas así, pero no soy de excesos”, agregó Gayoso al diario Trome. Además, recordó que nunca se ha casado ni tiene hijos.

Óscar Gayoso habló sobre su orientación sexual

En su participación en ‘Ouke’, Óscar Gayoso decidió enfrentar de frente las especulaciones sobre su orientación sexual que han rondado durante años. Durante la entrevista, una de las conductoras, Macla Yamada leyó una pregunta de un seguidor sobre si el actor estaba soltero. Óscar no dudó en responder con total sinceridad: "Nunca me he casado, no tengo hijos. Desde adolescente, sentí que el matrimonio no era para mí, ni la carga familiar. Soy muy independiente".

Pero la sorpresa llegó cuando, al ser consultado sobre su vida íntima, Gayoso dejó una frase que incendió las redes sociales: "Soy de experimentar cosas". Y aunque dejó claro que se considera heterosexual, remató con una impactante declaración: "Más vale 5 minutos de... que ‘tutta la vita morto’", reflejando su filosofía de disfrutar la vida sin prejuicios y sin restricciones.