Durante años, la sexualidad de Óscar Gayoso, ha sido tema de especulación entre el público y los medios, debido principalmente a la falta de vínculos amorosos conocidos en su vida personal. Ahora, el reconocido actor cómico ha decidido romper el silencio y hablar abiertamente sobre el tema en una entrevista exclusiva para el programa de YouTube 'Ouke', del canal La Roro Network, conducido por Marquina, Macla Yamada y Carlos Orozco. Sus declaraciones no solo sorprendieron por su sinceridad, sino también por la manera en que abordó un tema que, por mucho tiempo, fue motivo de rumores y comentarios.

En este espacio digital, Gayoso confesó ser una persona abierta a la experimentación, lo que inicialmente generó diversas interpretaciones. Sin embargo, dejó en claro que se considera completamente heterosexual, una afirmación que desconcertó a más de uno, teniendo en cuenta sus palabras previas. Vale recordar que el actor se alejó de la televisión peruana hace más de una década, tras enfrentar una dura batalla contra el cáncer, enfermedad que logró superar con fortaleza.

Óscar Gayoso rompe el mito sobre su sexualidad

Durante su participación en Ouke, Óscar Gayoso decidió abordar directamente las especulaciones que giraron durante años en torno a su orientación sexual. El actor explicó que su prolongada ausencia de la televisión, motivada por su lucha contra el cáncer, alimentó diversas teorías sobre su paradero y su vida privada. "Tenía mis razones por las que no quería saber nada, aislarme por lo menos de la parte artística. Al enterarme de las teorías y cosas de dónde estoy, que fue muy divertido", comentó con humor, demostrando que prefiere tomar los rumores con ligereza.

En medio de la entrevista, Macla Yamada leyó una inquietud de un seguidor que preguntó si el actor estaba soltero. Óscar Gayoso respondió con sinceridad: "Nunca me he casado, no tengo hijos. Una convicción, desde la adolescencia ya pensaba que el matrimonio no era para mí, la carga familiar tampoco, soy muy independiente".

Luego, al ser consultado sobre su vida íntima, sorprendió con una frase que generó reacciones en redes sociales: "Soy de experimentar cosas". Y aunque aceptó que está abierto a explorar, aclaró sin titubeos: "Soy heterosexual, sin embargo... mira, más vale 5 minutos de... que 'tutta la vita morto'", haciendo alusión a su filosofía de disfrutar la vida sin prejuicios.