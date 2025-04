Después de 13 años alejado de la pantalla chica, Óscar Gayoso regresó a la televisión por la puerta grande y con el humor que siempre lo ha caracterizado. El reconocido actor marcó su esperado retorno con el estreno de su nuevo programa 'Humor recargado', que se emitió este sábado 5 de abril a través de Panamericana Televisión.

Durante su prolongada ausencia, Gayoso enfrentó una dura batalla contra el cáncer de ganglios, enfermedad que afectó su salud en 2022. En ese tiempo, surgieron numerosos rumores sobre su estado, e incluso se llegó a especular con su supuesta muerte. Ahora, el actor rompe su silencio y responde a todas esas especulaciones.

Óscar Gayoso responde a los rumores sobre su fallecimiento

Después de más de una década sin aparecer en la pantalla chica, Óscar Gayoso regresó al ojo público con su nuevo programa 'Humor recargado'. En una reciente entrevista con Trome, el cómico habló sobre su alejamiento de la televisión, su enfermedad y los rumores que surgieron en ese tiempo. Ante la pregunta de por qué estuvo ausente tanto tiempo, Gayoso aclaró: "No, simplemente he estado alejado del medio, pero mi vida ha sido normal, como cualquiera".

El actor también abordó las especulaciones que apuntaban a que su retiro se debió a una enfermedad, que luego se confirmó fue un cáncer de ganglios. "Sí, dejé la televisión por ese asunto. Pero terminé mi tratamiento y me recuperé. Cuando me preguntan si estoy mal, digo que no", explicó.

A lo largo de este tiempo, las especulaciones sobre la vida de Óscar Gayoso no cesaron, llegando incluso a difundir rumores y noticias falsas sobre su muerte. Sin embargo, lejos de alterarse por la situación, Gayoso afirmó que entiende cómo funciona el mundo artístico: "Eso lo puedo entender, ya que es parte del mundillo artístico, porque la gente siempre quiere saber algo más del artista". Finalmente, el actor aseguró que en estos momentos ya está recuperado y enfocado en su regreso a la televisión.

Óscar Gayoso aclara rumores sobre su sexualidad

Por otro lado, Óscar Gayoso decidió abordar de manera directa las especulaciones que han circulado a lo largo de los años sobre su orientación sexual. El actor explicó que no le molesta que la gente piense que es homosexual, ya que él mismo ha jugado con este tema durante mucho tiempo.

"Yo he jugado con eso, me gusta fastidiar a mis amigos, me fastidian también y es parte de la vida tomarse las cosas con humor, justamente ahora, con un humor más recargado", afirmó en una entrevista con Trome.