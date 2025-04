Israel Dreyfus, conocido por su paso por 'Combate', sorprendió recientemente al contar detalles inéditos sobre su debut en la televisión. En una entrevista reciente, el también modelo habló sobre su participación en el icónico comercial de 'Te clavo la sombrilla', un spot que marcó a toda una generación de peruanos.

Durante la conversación, Dreyfus recordó cómo lo eligieron entre varios extras para interpretar a un salvavidas en el recordado anuncio publicitario. Aunque la experiencia parecía prometedora, confesó entre risas que nunca recibió el pago que le habían prometido por su trabajo.

Israel Dreyfus cuenta que no le pagaron por el comercial

En su reciente participación en el pódcast 'Tiempo muerto' de Giancarlo ‘El Flaco’ Granada, Israel Dreyfus compartió anécdotas de su vida, su incursión en los realities y su primer contacto con el mundo artístico. Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando recordó su participación en el famoso comercial de Claro ‘Te clavo la sombrilla’, un spot que marcó la memoria de muchos con su pegajoso tema del verano y paisajes playeros.

Dreyfus, que en ese entonces era uno de los cientos de extras convocados para el rodaje, relató cómo fue elegido para un papel inesperado. “Habían tenido trescientos o cuatrocientos personas y yo estuve entre los extras. Y por ahí alguien de producción me ve y me dice: ‘Ven, pruébate esto’, y me dio un traje de 'Baywatch'”, explicó. A partir de ahí, su participación se hizo más activa, ya que fue instruido a treparse a una torre y bailar solo. “Ya, trépate en la torre. Vas a bailar solo en la torre. Yo me moría de vergüenza”, recordó entre risas.

Aunque la experiencia parecía prometedora, lo que realmente marcó a Dreyfus fue el pago que nunca llegó. A pesar de que le prometieron un mejor pago por su esfuerzo, la promesa nunca se cumplió. "Por ese comercial te pagaban 30 cocos (dólares), creo, por estar todo el p*** día... y al final nunca me pagaron”, comentó. “Me dijeron: ‘No, te vamos a pagar cien cocos.’ Pero yo voy a cobrar, pues. Me dan mi cheque, 30 dólares... pero eran 100”, recordó indignado.

Cuando Israel Dreyfus trató de hablar con el personal con su pago, le dieron una impactante respuesta: “'¿Cómo que 100?' ¡Claro, pues! Si me treparon a la torre... pero a mí me dijeron que eran cien. '¿Quién te dijo?'”, recordó el exchico reality, ahora con sentido del humor.

Israel Dreyfus reveló detalles de su romance con Sheyla Rojas

En una entrevista en el programa 'Studio cocina', Israel Dreyfus compartió detalles sobre su romance con Sheyla Rojas durante su participación en 'Combate'. El exintegrante del reality dejó en claro que su relación no fue planeada por la producción del programa. “Imposible, no sé si fue amor verdadero, pero fue firme”, comentó.

El influencer reveló que inicialmente su interés estaba dirigido hacia otra de sus compañeras del programa, Ana Olórtegui. Sin embargo, tras un intento fallido de acercarse a ella, su relación con Sheyla surgió de manera inesperada durante una fiesta organizada por Miguel 'Conejo' Rebosio. “Con Sheyla éramos brothers, patazas, me parecía una chica linda, pero me gustaba Anita. Anita se fue temprano, la fue a recoger su flaco... y estaba Sheyla”, contó.

Ese encuentro, según él, fue el inicio de su breve romance con la rubia. “Ya estábamos sazonados todos, ese día empezaron a fluir las cosas”, mencionó Dreyfus. La química entre ambos fue instantánea, y al lunes siguiente, todos en 'Combate' ya sabían lo que había sucedido en la fiesta. “Eso fue un sábado, el lunes ya todo el mundo sabía, y fue la noticia de la semana, que algo se cocinaba”, dijo, señalando cómo su relación con Sheyla rápidamente captó la atención de todos.