Bárbara Mori reveló su impactante experiencia con la ayahuasca en Perú: “Me cambió la vida”

La ayahuasca es una experiencia a la que se han sometido diversas celebridades, quienes han compartido sus vivencias y reflexiones tras su consumo. Este brebaje ancestral, originario de la Amazonía, es conocido por sus potentes efectos alucinógenos y su capacidad para generar profundas introspecciones personales. Tal es el caso de la actriz nacionalizada mexicana Bárbara Mori, quien, en el pódcast Chingonas y Sensibles, transmitido por YouTube, narró su experiencia con la ayahuasca: “Me cambió la vida”.

Bárbara Mori se adentró en el consumo de esta planta durante 12 días, lo que le ayudó a experimentar una sanación personal y a obtener una perspectiva distinta de la vida. Durante ese tiempo, participó en ceremonias realizadas en Iquitos, Perú.

¿Cuál fue su motivación para experimentar con la ayahuasca?

La actriz reveló que su principal motivación para participar en ceremonias de ayahuasca fue buscar sanación y profundizar en su autoconocimiento. Contó que, durante su niñez, su padre la sometió a gritos y agresiones, experiencias que dejaron huellas profundas e influyeron en sus inseguridades y temores en la adultez. Tras años de enfrentar los traumas de infancia provocados por un entorno familiar violento, decidió recurrir a estas prácticas espirituales.

Según relató, estas experiencias la llevaron a enfrentarse a sus propios demonios internos, y describió los primeros encuentros como un auténtico “infierno”.

Mori compartió que el efecto de la sustancia psicodélica la llevó a revivir recuerdos oscuros y olvidados. Aunque el proceso fue intenso y doloroso, lo consideró transformador. “La planta, para mí, fue un gran aprendizaje. Me confrontó con el infierno que estaba en mi cabeza, que cada quien tiene uno distinto. Yo, en las primeras cinco ceremonias de ayahuasca que realicé, estuve en el infierno. Decía: ‘Dios mío, ¿qué es esto?’”, explicó en el pódcast de Romina Sacre.

La actriz recordó que, durante la quinta ceremonia, experimentó una profunda conexión con la tierra, lo que le permitió liberarse de cargas emocionales acumuladas desde su infancia. “Empecé a ver las palabras: ‘No vales nada’, ‘Si dejas de ser bella, tu valor se va a ir’; todo lo que me decía la familia y la sociedad. Hasta que, de pronto, paró y volví a nacer”, relató Mori.

Bárbara Mori es reconocida por su papel de Rubí en la popular telenovela del mismo nombre. Foto: Composición LR/ Quien/ Glamour México

Reflexionó sobre el impacto que le dejó en su vida

A sus 46 años, Bárbara Mori reflexionó sobre el impacto de esta experiencia en su perspectiva de la vida. La actriz aseguró que la ayahuasca le ayudó a comprender que no existen personas completamente buenas o malas, ya que todo es una proyección personal que conlleva aprendizajes. Asimismo, expresó que perdió el miedo a la vida y a la muerte al entender que el alma trasciende más allá de la existencia terrenal. “La tierra me había reseteado. No hay personas ni buenas ni malas; todo es parte de tu proyección para que aprendas”, declaró.

Un viaje de autodescubrimiento de ocho años

Bárbara Mori ha trabajado con la medicina ancestral durante ocho años, lo que le permitió aceptar que el ser humano es mucho más que su cuerpo físico. No obstante, advirtió sobre el peligro de recurrir a personas que lucran con la espiritualidad. “Hay que tener cuidado con quién se trabaja. Hay mucha gente que lucra y se aprovecha de la necesidad del ser humano de estar bien”, señaló la actriz, destacando la importancia de escuchar la intuición al elegir guías espirituales.

¿Quién es Bárbara Mori?

Bárbara Mori es una actriz y modelo uruguaya, reconocida principalmente por su trabajo en telenovelas mexicanas. Nació el 2 de febrero de 1978 en Montevideo, Uruguay. Se hizo famosa en América Latina gracias a su participación en la telenovela Rubí (2004), donde interpretó el papel principal de Rubí Pérez, una mujer ambiciosa dispuesta a todo para lograr sus objetivos, un personaje que la catapultó a la fama.

Además de su carrera en la televisión, Bárbara Mori también ha trabajado en cine, participando en varias películas tanto en México como en otros países de habla hispana. Su talento y belleza le han permitido convertirse en una de las figuras más importantes del entretenimiento en Latinoamérica. También ha sido reconocida por su activismo en causas sociales y su apoyo a varias organizaciones benéficas.