El influencer peruano Valentino ha causado revuelo en las redes sociales tras responder directamente, durante su última transmisión en vivo en TikTok, a los comentarios negativos que una usuaria hizo sobre la cevichería Fio, restaurante que pertenece a su madre. Según comentó el tiktoker, aunque considera el video como una crítica constructiva, la descripción del mismo tendría una intención diferente, ya que la comensal afirmó que estuvo mal del estómago después de probar los platillos de este local en Ventanilla.

Valentino responde a usuaria que criticó su cevichería

Según el video publicado por la usuaria, y que fue reproducido durante el live de TikTok de Valentino, el ceviche tenía un sabor ácido muy intenso que se sentía artificial, y el precio de S/50 que pagó no justificaba el sabor del platillo recibido en el trío marino.

Asimismo, indicó que la mesa estaba sucia, los mozos que la atendieron no fueron atentos y que el alcohol que pidió le causó una sensación ácida en el estómago tras probar un par de sorbos. Aunque el tiktoker reconoció que existen algunos puntos por mejorar en el local, dado que apenas tiene 2 semanas desde su inauguración, lo que le incomodó fue la descripción con la que se publicó el video, ya que, en su opinión, tenía una intención diferente a la de una crítica constructiva.

"Aquí tengo el video (...) Si el video de su crítica constructiva está bien, la descripción es todo lo contrario. Dice: 'la comida tuvo detalles raros y terminamos mal del estómago' pero, (la usuaria) puso (ese mensaje) con un emoji de vómito. Osea que le dio asco la comida. Déjame decirte, amiguita linda, que a mí me contaron como fue todo, por Fio estaba allí", comentó el tiktoker.

"El maracuyá (la jarra) te lo dieron de cortesía (...) Te sentaste y ni por favor decías. Te puedo mostrar las cámaras si quieres. Ahora, si dices que no te gustó la comida, pues igual te lo comiste. Y si dices que tu estómago se sentía ácido, ¿quién te manda a combinar esto (trio marino) con licor de algarrobina? (...) Tus críticas las tomo y las acepto, pero después que digas que la comida estaba asquerosa, no va (..) y ¿por qué no cuentas que te regalaron la (jarra de) maracuyá? Porque no te conviene", añadió.