Olenka Mejía vuelve a estar en el ojo público tras ser captada ingresando a un hotel para encontrarse con el futbolista Piero Quispe. Las imágenes, difundidas por el programa ‘Magaly TV, la firme’, han causado gran revuelo, ya que el jugador mantiene una relación con Cielo Berríos con quien tuvo una hija hace pocos meses.

Este episodio ha revivido una entrevista que Olenka Mejía concedió hace unos meses en ‘Un café con la Chévez’, donde aseguraba tajantemente que no volvería a involucrarse sentimentalmente con un futbolista, tras su mediática y polémica relación con Jefferson Farfán. Sin embargo, su reciente encuentro con Piero Quispe ha puesto en duda la veracidad de sus declaraciones, generando cuestionamientos y reavivando la polémica en torno a su vida sentimental.

Olenka Mejía y su promesa de no volver a salir con futbolistas

La entrevista de Olenka Mejía con 'Un café con la Chévez', publicada el 29 de marzo de 2025, ha cobrado relevancia tras el reciente escándalo que la vincula con el futbolista Piero Quispe. En esta conversación, la modelo aseguró que ponía fin a su etapa de salir con futbolistas, recordando su conflictiva relación con Jefferson Farfán. “Ya aprendí. Creo que yo no estoy preparada para ser la mujer de un futbolista…“, afirmó en aquella ocasión. Sin embargo, las imágenes difundidas por ‘Magaly TV, la firme’ han puesto en duda sus palabras, luego de ser captada en un hotel con Quispe, quien recientemente se convirtió en padre junto a Cielo Berríos.

Olenka Mejía explicó que ser pareja de un futbolista es complicado, ya que implica “saber manejarlo”. Según contó, los jugadores tienen un estilo de vida muy diferente y suelen buscar cierto tipo de mujer. “La mayoría de futbolistas están acostumbrados a un tipo de mujer, que no sé si es sumisa o inferior a ellos (...). Entonces, creo que para eso yo no estoy. Ellos quieren la mujer en la casa, yo soy bien mandona. Me gustan las cosas correctas y me gusta tener el control”, señaló.

Asimismo, aseguró que jamás se involucraría con alguien comprometido. “Nunca con ningún casado, con familia y casados no. Mis amigas ya saben, lo buscan, son peor que el FBI, buscan que todo esté correcto”, afirmó Olenka Mejía.

Olenka Mejía denuncia a Piero Quispe

En un reciente avance de 'Magaly TV, la firme', Olenka Mejía reveló en exclusiva que denunció a Piero Quispe por amenazas, luego de negarse a firmar un acuerdo de confidencialidad. La modelo confesó que mantuvo una relación con el futbolista de la selección peruana desde junio de 2022 y que duró más de tres años.

Sin embargo, tras la difusión del ampay donde fueron captados juntos, aseguró haber recibido intimidaciones por parte del deportista, quien actualmente reside en México. “Yo soy una víctima, yo soy la engañada, no merezco que me llamen a amenazarme porque no acepté firmar un acuerdo confidencial”, expresó indignada.

Según Olenka, el acuerdo propuesto por Piero Quispe tenía la intención de silenciarla, razón por la cual lo rechazó rotundamente. “Ese acuerdo me amarraba a mí con una soga al cuello y yo no me voy a querer cag**”, sentenció.