Richard Chamberlain, actor de Shogun, murió a los 90 años en Hawaii tras derrame cerebral

El reconocido actor Richard Chamberlain, famoso por sus papeles en las emblemáticas miniseries Shōgun y The Thorn Birds, ha fallecido a los 90 años en su hogar de Waimanalo, Hawái. La noticia fue confirmada por su publicista, quien detalló que Chamberlain murió el sábado por la noche debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral.

Chamberlain fue considerado una de las grandes estrellas de la televisión en las décadas de los 70 y 80, y recibió el título de "rey de las miniseries" por sus memorables interpretaciones. Su carrera comenzó con el drama médico Dr. Kildare en los años 60.

Richard Chamberlain alcanzó su mayor fama en los años 80, cuando protagonizó Shōgun y The Thorn Birds, dos de las miniseries más vistas en la historia de la televisión. Además, su papel en Dr. Kildare le permitió ganarse el reconocimiento del público a fines de los años 60, lo que lo consolidó como uno de los actores más destacados de su tiempo. A pesar de su éxito, mantuvo su vida personal en privado durante muchos años, hasta que en 2003 publicó sus memorias, donde reveló su orientación sexual.

¿Quién fue Richard Chamberlain?

Richard Chamberlain nació en Los Ángeles, California, en 1934. Su carrera inició en los años 50, pero fue en 1961 cuando alcanzó el reconocimiento gracias a su interpretación del Dr. James Kildare en la serie Dr. Kildare. Este papel lo impulsó a la fama y lo transformó en un ídolo juvenil de la época. Durante su trayectoria, recibió un Globo de Oro y fue nombrado la estrella masculina más popular por la revista Photoplay durante tres años consecutivos.

Uno de los mayores logros de Chamberlain fue su participación en las exitosas miniseries Shōgun (1980) y The Thorn Birds (1983). En Shōgun, interpretó a John Blackthorne, un marinero británico atrapado en el Japón feudal. Este papel le valió otro Globo de Oro, mientras que The Thorn Birds lo consolidó aún más como una estrella de la televisión. Además, participó en varias producciones cinematográficas, obras de teatro y series de televisión, como Nip/Tuck, Will & Grace y Desperate Housewives.