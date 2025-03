Uno de los cantantes de La Primerísima del Perú, Edhinson Vasquez, asistió al homenaje que le realizaron a Paul Flores este sábado 22 de marzo en ‘El reventonazo de la chola’. El cantante se quebró al recordar a ‘El Ruso’, por la manera en que falleció a causa de sicarios que atacaron el bus de Armonía 10 el pasado domingo 16 de marzo.

Ha pasado una semana desde la muerte de Paul Flores, más conocido como ‘El Ruso’, luego que el bus de Armonía 10 fuera interceptado por sicarios que abrieron fuego contra su vehículo en plena pista. El recordado cantante de la agrupación recibió un homenaje en vivo, donde varios artistas lamentaron su muerte, como Edhinson Vasquez.

Edhinson Vasquez sobre Paul Flores

Este sábado 22 de marzo en ‘El reventonazo de la chola’, se realizó un homenaje para Paul Flores, cantante de Armonía 10 que falleció hace una semana. Varios artistas fueron invitados y se evidenció la presencia de Edhinson Vasquez, miembro de La Primerísima del Perú. El músico al recordar a ‘El Ruso’ se quebró.

“Yo ya no quería volver a llorar y no, a veces el dolor es tan inmenso, de perder porque los justos pagan por pecadores. Él no debió irse así. Él no le hacía mal a nadie. Él era un pan de Dios, él era una persona que nunca tenía malicia, cholita”, señaló con la voz entrecortada.

Asimismo, Edhinson Vasquez no dudó en mandar un emotivo mensaje al cielo para Paul Flores: “Y yo sé que que estés donde estés, tú vas a velar por los tuyos. Y no vas a dejar desamparado a nadie”.

Familia de Paul Flores se pronuncia

Hace un par de días, la familia de Paul Flores a través de un extenso mensaje expresó su agradecimiento por todo el apoyo recibido, pero también dejaron en claro que no han autorizado el uso de la imagen de ‘El Ruso’ para ningún tipo de homenaje.

“Como familia, no hemos autorizado, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, el uso de la imagen, nombre ni voz de Paul Flores García, ‘Ruso’, para ningún homenaje, evento o cualquier otro tipo de acto comercial”, describieron en el comunicado.