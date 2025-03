La cantante conocida por su tema "Abracadabra" recibió el premio Innovador en los Premios iHeartRadio el lunes por la noche. En su discurso de aceptación, expresó su agradecimiento por el reconocimiento, aunque confesó que le resultaba difícil comprender cómo, a los 38 años, podía recibir un premio que celebraba toda su carrera.

Al aceptar el galardón, afirmó: "Por un lado, siento que llevo haciendo esto toda la vida, y por otro, sé que apenas estoy comenzando. Así que, aunque el mundo considere a una mujer de treinta y tantos años como estrella del pop, lo cual es una locura, prometo que apenas estoy calentando motores".

Lady Gaga habría logrado "convencer al mundo" con su autenticidad

En cuanto al concepto de innovación, continuó diciendo que no se trata de romper reglas, sino de "escribir las propias y convencer al mundo de que fueron suyas desde el principio".

"Lo que he aprendido en estas tres décadas de carrera es que la innovación más poderosa se encuentra en la autenticidad", expresó. "Cada vez que era la única mujer en la sala, la voz más fuerte dentro de mí me decía que no debía transigir. Escuchar esa voz siempre me mostró dónde encajaba".

El agradecimiento de Lady Gaga durante los iHeartRadio Music Awards

Durante su discurso, Lady Gaga dedicó unas palabras para agradecer a las personas que la inspiraron, mencionando a sus abuelas "ferozmente brillantes" que, según ella, "reinventaron sus destinos con nada más que fuerza, sueños y determinación".

También resaltó a otros artistas que influyeron en su carrera, como Carole King, Madonna y su fallecido compañero Tony Bennett, de quien destacó: "me enseñó a abrazar los clásicos, pero nunca a limitarme a ellos". Además, agradeció a la comunidad LGBTQ+, a quienes les atribuyó la enseñanza de "valentía antes de que el mundo estuviera listo para escuchar".