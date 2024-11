'Joker 2': el filme con Lady Gaga y Joaquin Phoenix

Con una frase de William Shakespeare y una calificación R, llegará a los cines la secuela del Joker (2019). “Puedes hacer lo que quieras... eres el Joker”, se escucha decir a Lady Gaga interpretando a Harley Quinn, en un video de TikTok compartido por la producción. La esperada película protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips obtuvo esa clasificación, precisamente, porque la Motion Picture Association (MPA) consideró que la película tiene “clasificación R por cierta violencia fuerte, lenguaje completo, algo de sexualidad y desnudez total breve”.

Ayer, también se reveló el póster oficial de la continuación de la historia de Arthur Fleck, que llegó a los Óscar 2020. “El mundo es un escenario”, se lee en la leyenda de la imagen de Gaga y Phoenix iniciando un baile. La frase es del dramaturgo William Shakespeare, en la que hace referencia de que cada persona puede interpretar varios papeles. El primer tráiler será estrenado este martes.

Variety había adelantado que la película será “principalmente” un musical, “integrando al menos 15 reinterpretaciones de canciones conocidas. Se dice que uno es ‘That’s Entertainment’ del musical de 1953 The Band Wagon, que Judy Garland hizo famoso”.

Harley Quinn crecería como personaje con esta película. Antes de Joker: Folie à Deux, Lady Gaga fue nominada al Globo de Oro a mejor intérprete de una miniserie o filme para televisión por ‘American Horror Story: Hotel’ y llegó a los Óscar con la cinta A Star Is Born (2018). Margot Robbie, quien interpretó el personaje en Suicide Squad (2016), Birds of Prey (2020) y The Suicide Squad (2021), celebró que la historia continúe.

“Me hace muy feliz porque dije desde el principio: todo lo que quiero es que Harley Quinn sea uno de esos personajes, de la misma manera que Macbeth o Batman siempre pasan de gran actor a gran actor. Es un gran honor haber construido una base lo suficientemente sólida como para que Harley pueda ahora ser uno de esos personajes que otros actores pueden intentar interpretar. Creo que hará algo increíble con eso”, dijo hace un año en una entrevista a MTV. La versión del Joker de Phillips no pertenece al universo de DC de Peter Safran y James Gunn. La cinta ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia de 2019 y recaudó más de mil millones en taquilla. Joker 2 llegará a los cines en octubre.