¡Regresa Lady Gaga a Ciudad de México! Todo lo que debes saber sobre su concierto con la gira ‘Mayhem’: fechas, lugares y como conseguir boletos

Lady Gaga, una de las artistas más emblemáticas de la música pop, ha confirmado su esperado regreso a la Ciudad de México después de más de una década de ausencia. El 26 de abril de 2025, la “Mother Monster” se presentará en el Estadio GNP Seguros como parte de su nueva gira ‘Mayhem’, con la que promocionará su más reciente álbum de estudio, el cual será lanzado mundialmente el 7 de marzo.

Después de varios años explorando otros proyectos, Lady Gaga regresa a la escena musical con ‘Mayhem’, un álbum lleno de nuevas canciones que prometen conquistar a su audiencia. El concierto en la Ciudad de México será una oportunidad única para disfrutar de éxitos recientes como “Abracadabra”, “Disease” y “Die With a Smile”, así como los clásicos que han marcado su carrera.

Detalles del concierto de Lady Gaga en Ciudad de México

El concierto de Lady Gaga en la Ciudad de México tendrá lugar el 26 de abril de 2025 en el Estadio GNP Seguros, un recinto que ha albergado grandes eventos de artistas internacionales. En este espectáculo, la cantante ofrecerá una mezcla de sus grandes éxitos y su nuevo material, con un show lleno de energía, coreografías impactantes y su característico estilo extravagante. Este evento marca un regreso triunfal para Gaga, quien no se presentaba en México desde su exitosa gira “The Born This Way Ball Tour” en 2012.

Lady Gaga lo anunció por medio de su Instagram. Foto: Lady Gaga/Instagram

Los fanáticos pueden esperar una experiencia única, con un setlist que incluirá temas de sus discos más famosos como The Fame Monster, Born This Way, Artpop, Chromatica, y su reciente álbum Mayhem. Los seguidores mexicanos, conocidos como "Little Monsters", están emocionados por revivir los éxitos más icónicos de la cantante, como “Bad Romance”, “Just Dance” y “Poker Face”.

¿Cuándo y cómo comprar los boletos para el concierto de Lady Gaga?

Si estás listo para conseguir tus boletos para el esperado concierto de Lady Gaga en la Ciudad de México, es importante estar atento a las fechas de venta. La preventa de boletos comenzará el 6 de marzo a las 14:00 horas, exclusiva para los tarjetahabientes de Citibanamex. Esta preventa permitirá a los fans acceder a los primeros lugares, por lo que es importante no dejar pasar esta oportunidad.

La venta general de boletos comenzará al día siguiente, el 7 de marzo, a las 14:00 horas. Los boletos estarán disponibles tanto en la taquilla del Estadio GNP Seguros como en la página web oficial de Ticketmaster, plataforma encargada de la venta. Se espera que los precios de los boletos oscilen entre $1,210 y $6,335 pesos mexicanos, aunque aún falta por confirmar los precios oficiales en la preventa.

El esperado álbum Mayhem de Lady Gaga

El regreso de Lady Gaga a los escenarios mexicanos coincide con el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, Mayhem, que saldrá a la venta el 7 de marzo de 2025. Este álbum marca su regreso al pop, tras haber trabajado en otros proyectos, como su residencia en Las Vegas, la película Joker: Folie à Deux y el álbum Harlequin. Con Mayhem, Gaga promete sorprender a sus seguidores con nuevas canciones, entre las que destacan temas como “Disease”, “Die With a Smile” (con Bruno Mars) y “Abracadabra”, que ya se han convertido en éxitos globales, especialmente en plataformas como TikTok.

El álbum Mayhem es muy esperado no solo por la calidad musical que Gaga siempre ofrece, sino también por su capacidad para conectar con su audiencia a través de letras profundas y emotivas. Las expectativas son altas para este nuevo material, y su lanzamiento coincide con la oportunidad de disfrutar en vivo de las canciones que lo componen.

Posibles canciones del setlist de Lady Gaga en México

Los fanáticos de Lady Gaga ya se están imaginando cómo será el setlist del concierto en la Ciudad de México. Si bien la cantante ha interpretado muchos de sus éxitos en otras presentaciones recientes, los seguidores ya han empezado a especular con algunas de las canciones más esperadas en su show. Aquí te presentamos algunas de las canciones que podrían formar parte del repertorio de Gaga en su concierto en México:

Just Dance

Poker Face

Paparazzi

Bad Romance

Alejandro

Bloody Mary

Judas

Born This Way

The Edge of Glory

Applause

Shallow

Million Reasons

Rain on Me

Die With a Smile

Abracadabra

Perfect Celebrity

Disease

Este setlist sería una mezcla perfecta de lo nuevo y lo clásico, mostrando la evolución de Gaga como artista y su capacidad para sorprender a su público con cada presentación.