Lady Gaga: "Sentí presión por demostrar mi valía como artista"

Algunos fans de Lady Gaga subieron al escenario del Estadio San Marcos a cantar con ella ‘You And I’ en el castillo medieval que había construido. Era fines de 2012 y una de las grandes estrellas de la música llegaba a Lima como parte de su gira por Latinoamérica, que tomaba el nombre de su segundo álbum ‘Born This Way’.

La ganadora del Óscar no llenó el estadio, pero su estadía había sido noticia. Celebró el Día de Acción de Gracias en una casa hogar en Lurín, visitó un colegio en Ventanilla y, cuando estaba descansando en la casa que había elegido en San Isidro, un grupo de fans intentó acercarse a ella y quedó ‘atrapado’ en la cochera. “Supongo que debería estar enojada, excepto porque trato de entender cómo es que se deslizaron bajo la puerta”, tuiteó.

Su paso hasta convertirse en una celebridad perseguida por los paparazzis sí marcó su carrera, señala en una entrevista para BBC. Con el disco, ‘Mayhem’ (caos), la artista ha regresado a sus orígenes: el pop. Ya había compartido demos de forma anticipada con los fans que la esperaron fuera del hotel después de su participación en los Juegos Olímpicos. “Solía, después de mis shows, invitar a mis fans al backstage, pasábamos el rato juntos y les tocaba demos para ver qué pensaban”.

La canción ‘Abracadabra’ retoma el ritmo del disco ‘Artpop’ y, en la canción ‘Perfect Celebrity’, calificada como la mejor, la cantante dice: “Me convertí en un ser notorio”. Después de verla en la gira ‘Chromatica’ (que iniciaba con sus éxitos ‘Bad Romance’, ‘Just Dance’ y ‘Poker Face’), su pareja, el empresario Michael Polansky, le había sugerido que regresara al pop. “Sentí mucha presión, a lo largo de los años, para demostrar mi valía como músico. Y eso a veces me impidió divertirme. Así que traté de divertirme mucho haciendo este disco”, dijo a Billboard.

A BBC le confesó que ‘Perfect Celebrity’ es, probablemente, “la canción más enojada sobre la fama” que ha escrito. “Creé esta personalidad pública en la que realmente me estaba convirtiendo en todos los sentidos, y mantener esa dualidad, saber dónde empiezo y dónde termina Lady Gaga, fue realmente un desafío. Me deprimió un poco. De lo que realmente me di cuenta es que es más saludable no tener una línea divisoria e integrar esas dos cosas en un ser humano completo”.

También, sostiene, quiere aclarar que la creación artística es de ella y no de otras personas que se atribuyeron el mérito. “Tenía muchas ganas de volver a visitar mis inspiraciones, mi carrera y asumirla como mi invención, de una vez por todas”.

Lady Gaga reconoce que su mayor temor había sido la soledad. “Creo que mi mayor miedo era hacer esto sola: vivir la vida sola”. Ahora comenta que vive “una vida plena” porque puede estar para sus amigos y su familia. “Todas estas cosas me hicieron una persona completa, en lugar de que lo más importante fuera mi personalidad en el escenario. Quería que ‘Mayhem’ tuviera un final. Quería que el caos se detuviera. Me alejé del ícono. Termina con amor”.