Armonía 10 de Walther Lozada denuncia amenazas de extorsionadores tras muerte de Paul Flores: exigen S/70.000

La agrupación Armonía 10 de Walther Lozada ha denunciado públicamente que viene recibiendo amenazas de extorsionadores tras el asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10. Los delincuentes exigen S/70.000 y amenazan con atentar a los integrantes del grupo. El manager de la orquesta piurana, Agustín Távara, reveló los escalofriantes mensajes que ha recibido por WhatsApp.

Este hecho ha generado gran preocupación en la industria musical peruana, pues otros grupos de cumbia, como Corazón Serrano, Agua Marina y La Única Tropical, también han sido víctimas de la delincuencia y la extorsión. En este contexto, los artistas exigen acciones inmediatas y efectivas por parte del Gobierno de Dina Boluarte para frenar esta ola de violencia.

Manager de Armonía 10 de Walther Lozada denuncia extorsión y expone chats de amenazas

Durante una entrevista en el programa 'América Hoy', el 18 de marzo, Agustín Távara, manager de Armonía 10 de Walther Lozada, denunció que la agrupación viene siendo extorsionada por delincuentes que aseguran ser responsables del asesinato de Paul Flores, miembro del otro grupo Armonía 10.

"No entiendo por qué las autoridades no empiezan por ahí. Las extorsiones comienzan por WhatsApp. (...) Pareciera que el dueño de WhatsApp es un sicario, porque todos los días crean mecanismos para que la información sea lo menos registrable posible", declaró el manager. Además, recordó que en diciembre de 2024 la agrupación ya había sufrido un atentado, cuando su bus fue atacado por extorsionadores antes de una presentación en Puente Piedra.

El manager también hizo un llamado a las autoridades para que refuercen las medidas de seguridad y consideren la contratación de expertos en seguridad de otros países. "Si no tenemos las personas idóneas, ¿por qué no contratamos expertos de otros países?", cuestionó.

Los chats que muestran las amenazas a Armonía 10 de Walther Lozada

Los mensajes de WhatsApp revelados por Agustín Távara muestran la gravedad de la situación. Según la denuncia, el delincuente conocido como 'Chato Juan' se adjudica el asesinato de Paul Flores y amenaza con asesinar a otro integrante del grupo si no cumplen con sus demandas económicas.

"Te saluda 'Chato Juan' de los Injertos del cono norte, aquí práctico y preciso. Ustedes rompieron el diálogo y esto es lo que pasa cuando uno no tiene palabra. (...) Aquí no jugamos. Quieren sangre, lo tendrán", se lee en uno de los mensajes.

En otro mensaje, el delincuente advierte: "Sabes que tu agrupación ya no será la misma de antes. Te vas a seguir lamentando porque mataré a otro cantante saliendo de su casa. Yo soy un maldito, cuando me retan tardo, pero no olvido (...) Alinéense al 100% conmigo: S/70.000 y una fecha por mes".