La madrugada del 16 de marzo, la cumbia peruana sufrió una pérdida irreparable. Paul Flores, conocido como 'El Ruso' y vocalista de Armonía 10, fue víctima de un ataque armado mientras viajaba con su agrupación. Sicarios interceptaron el bus en San Juan de Lurigancho y abrieron fuego, hiriendo de gravedad al cantante, quien no resistió.

El crimen desató indignación en redes sociales y volvió a poner en el centro del debate la crisis de seguridad que azota al país. Entre las voces más críticas destacó la del periodista y crítico culinario Javier Masías, quien arremetió contra las autoridades, acusándolas de negligencia y posible complicidad con el crimen organizado.

Javier Masías y su dura crítica

A través de sus plataformas, Javier Masías expresó su indignación no solo por la muerte de 'El Ruso', sino también por la escalada de violencia en el Perú. “Como todos saben, los domingos suelo publicar las 10 cosas que me han hecho feliz esta semana, pero no lo voy a hacer hoy porque siento que no hay nada que celebrar”, escribió.

En su extenso pronunciamiento, reveló cifras alarmantes sobre la criminalidad en el país. “En las últimas 24 horas hubo más de 40 heridos y un muerto, y en los últimos tres meses tenemos más de 400 asesinatos, lo que nos coloca en un nivel de criminalidad superior a los peores momentos de los carteles mexicanos”, denunció.

Masías también acusó directamente a las autoridades de ser cómplices de la crisis de inseguridad. “Me encantaría cuestionar y preguntar por qué no intervienen los congresistas, la presidenta o el ministro del Interior, pero yo tengo una respuesta: si no lo hacen, es porque les conviene. Cuando les conviene, probablemente estén involucrados en algún nivel con esto”, afirmó.

Finalmente, agregó: “Lo que más me preocupa es que ecosistemas como este, momentos históricos como este, hacen que se entronicen dictaduras. Y yo solo les voy a decir una cosa: orgullosamente he nacido en una democracia y voy a morir en una democracia."

Muere Paul Flores 'El Ruso', vocalista de Armonía 10

El atentado ocurrió cuando el bus de Armonía 10 se dirigía a Santa Rosa, en Ate, para cumplir con una presentación. Según testigos, los músicos lograron arrojarse al suelo al escuchar los disparos, pero Paul Flores no tuvo oportunidad de reaccionar, ya que estaba dormido.

Su primo César reveló detalles sobre el impacto que recibió el cantante. “La bala le entró por el lado derecho y comenzó a gritar. Al ver la sangre, sus compañeros intentaron ayudarlo, pero la herida era muy grave”, contó.

Flores fue trasladado al hospital Hipólito Unanue, donde los médicos intentaron estabilizarlo, pero las lesiones eran irreversibles. Su familia y compañeros han exigido justicia y una investigación a fondo sobre el ataque. Mientras tanto, la inseguridad en el país sigue cobrando víctimas y generando preocupación en diversos sectores.