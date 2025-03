Uno de los cantantes de Armonía 10, Percy Laban, quien estuvo presente en el trágico momento en que el bus de la agrupación fue atacado a balazos por sicarios, causando la muerte de ‘El Ruso’ Paul Flores, rompió su silencio y expresó su profundo pesar por la pérdida de su querido amigo.

A través de un sensible mensaje en Facebook, Laban lamentó que le hayan arrebatado la vida a quien consideraba su ‘hermano’ y recordó los momentos compartidos con ‘El Ruso’, quien falleció la madrugada del domingo 16 de marzo, producto de dos disparos.

Percy Laban y su desgarradora despedida del ‘Ruso’ Paul Flores

“Te quiero recordar así: alegre, bromista, de buen corazón… una persona que no se metía con nadie. Recuerdos que jamás se borrarán de mi memoria. Te conocí hace muchísimos años. Te arrancaron la vida, hermano, no tenía que ser así. Aún no lo puedo creer”, escribió Percy Laban en la primera parte de su emotivo mensaje en Facebook, recordando cómo era ‘El Ruso’ Paul Flores.

El cantante de Armonía 10 y sobreviviente al atentado que sufrió el bus del grupo de cumbia también expresó su dolor con un toque de nostalgia: “Mis sentidas condolencias a toda la familia, amigos cercanos, conocidos y fans… Vuela alto, Rusito. Te fuiste y nunca llegaste a ir conmigo al gym, eso no se hace, Ruso. Me lo prometiste…”. Sus letras conmovieron a muchos usuarios en redes sociales, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo y solidaridad a su publicación.