Marina Gold, una de las creadoras de contenido más comentadas del momento en la escena del streaming peruano, ha anunciado su decisión de dejar el país en medio de una intensa controversia. La actriz peruana de cine para adultos, quien ha logrado hacerse un espacio en la plataforma Kick, aseguró que no se siente bienvenida en la comunidad y que, pese a sus esfuerzos por integrarse, ha recibido constantes críticas. Su declaración surge luego de un enfrentamiento con el streamer Diealis, a quien acusó de minimizar su trabajo y lanzarle indirectas sobre su falta de experiencia en el medio.

El conflicto entre ambos creadores de contenido comenzó cuando Diealis hizo comentarios sobre la trayectoria de Marina en Kick, sugiriendo que su crecimiento no ha sido del todo orgánico. Estas palabras no pasaron desapercibidas para la influencer, quien en una transmisión en vivo expresó su incomodidad y señaló que su colega ha intentado desacreditarla en varias ocasiones, supuestamente por no haber colaborado con él en ciertos proyectos. La situación escaló rápidamente en redes sociales, lo que llevó a Gold a tomar la drástica decisión de abandonar Perú.

Marina Gold dice adiós a Perú tras enfrentamiento con Diealis

En una reciente transmisión en vivo, Marina Gold confirmó su partida de Perú y reveló que su decisión estuvo influenciada por un comentario de Diealis. Según la creadora de contenido, el streamer insinuó que no era bienvenida en el país, lo que la llevó a reflexionar sobre su permanencia en la comunidad. "Este lunes me voy a Los Ángeles porque no sé si ustedes vieron ese clip en el que Diealis dijo 'mira, mejor vete del país, aquí no te quieren'. La verdad es que me lo tomé personal y me llegó muy al fondo del corazón", expresó Marina, visiblemente afectada.

La influencer añadió que siente que no encaja en el ambiente del streaming peruano y que, tras el conflicto, ha decidido buscar nuevas oportunidades en el extranjero. "He tomado la decisión de irme a Los Ángeles, porque siento que aquí ya no encajo y siento que solamente encajo en el país del pelado de Brazzers, nada más. Es el único lugar donde me van a entender", comentó con ironía.

Sus declaraciones han generado diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios la han apoyado, mientras que otros consideran que su salida es una respuesta exagerada a la polémica.