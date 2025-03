El centro comercial KM40, propiedad de Jefferson Farfán, ha sido objeto de controversia tras un reportaje de Panamericana Televisión que evidenció locales vacíos y escasa afluencia de público. A tres meses de su inauguración, comerciantes han expresado su preocupación por la falta de clientes y las bajas ventas que han impactado la economía local.

El programa Ouke, conducido por Carlos Orozco, abordó el tema y presentó el análisis del experto inmobiliario Carlos Pérez Newman, conocido como el 'Tío Rockefeller', quien criticó el enfoque comercial del mall. Según él, la ubicación y el público objetivo del proyecto no fueron bien estudiados, lo que explicaría sus dificultades actuales.

¿Qué dijo el 'Tio Rockefeller' sobre el supuesto fracaso de KM40?

Durante el programa, el Tío Rockefeller explicó que la zona donde se encuentra KM40 tiene un perfil de consumo diferente al que el mall pretendía captar. "Lo que pasa es que el tránsito de gente es alto, pasan miles de carros, pero el público que ingresa ya tiene hábitos de consumo definidos", señaló.

Además, destacó que la zona de Lurín, donde está ubicado el centro comercial, es más afín a un público vinculado al surf y a un estilo de vida rústico, lo que no encajaría con la propuesta comercial del KM40. "No es una zona de futbolistas", afirmó. Finalmente, remató su análisis con una crítica contundente sobre la falta de planificación del proyecto: "El mercado inmobiliario no todos lo entienden (...). Esto no es montar un grupo de salsa, esto es un mall".

La participación de Jefferson Farfán y su imagen afectada

Sobre la inversión de Jefferson Farfán en KM40, Tío Rockefeller aclaró que, si bien el exfutbolista tiene una participación en el proyecto, no es tan significativa como muchos creen. Sin embargo, considera que el golpe más fuerte lo ha recibido su imagen pública. "Yo sé que Farfán tiene una participación, pero no como la que todos creemos. Lo que sí se ha visto afectado es su imagen con estas noticias, lo que me parece injusto, porque creo que al empresario hay que alentarlo, no bajonearlo. Pero situaciones como esta bajoneas, ya que Farfán no está acostumbrado", indicó.

Asimismo, se recordó que la madre de Farfán, Doña Charo, jugó un papel clave en la decisión de invertir en el centro comercial. En más de una ocasión, el exjugador ha señalado que fue su madre quien lo convenció de apostar por este proyecto, lo que ha generado comentarios sobre la viabilidad de la elección.