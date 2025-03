Beto Ortiz, conductor del popular programa 'El valor de la verdad', se mostró profundamente impactado por las revelaciones que Pamela López, esposa de Christian Cueva, hizo durante su entrevista en el show. El programa, que se estrenará este domingo 9 de marzo a las 9:45 p.m. en Panamericana Televisión, fue el escenario en el que la protagonista abrió su corazón y relató episodios dolorosos de su vida privada.

El regreso de 'El valor de la verdad' a la pantalla nacional, tras un largo receso, ha causado gran expectación. El exconductor de Willax afirmó que en esta nueva etapa no solo se limitará a entrevistar a figuras de la farándula nacional, sino que también por el 'sillón rojo' pasarán políticos, futbolistas y más sorpresas.

Beto Ortiz sorprendido con nuevas confesiones de Pamela López sobre Christian Cueva

En una conversación exclusiva con el portal Trome, Beto Ortiz reveló cómo fue la experiencia de entrevistar a Pamela López, quien llegó al set del programa visiblemente nerviosa. Según el conductor, la entrevista superó sus expectativas al descubrir detalles hasta ahora desconocidos sobre la relación de la aún esposa de Christian Cueva con el futbolista. "Me sorprendió saber que hay más historias de esta pareja (Cueva -López) que no se conocían, que tienen que ver no solo con agresiones", indicó el presentador.

Además, mencionó que durante varios momentos de la entrevista, Pamela no pudo evitar el llanto al recordar los momentos de angustia que vivió en su relación con Cueva. "Sí (llora), hay varias oportunidades en las que el llanto le impide contestar", respondió Beto en la entrevista.

Beto Ortiz aconseja a Pamela Franco

Tras escuchar las dolorosas historias que Pamela López compartió en 'El valor de la verdad', Beto Ortiz hizo un llamado a Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva. En una especie de advertencia, el conductor sugirió que la cantante viera el programa y reflexionara sobre los peligros de seguir patrones tóxicos en una relación.

"Le aconsejaría a Pamela Franco que vea el programa, que saque su cuaderno y tome nota, porque los agresores, golpeadores, tienen un patrón serial y, si cree que a ella no le va a pasar lo que ha vivido Pamela López, bueno pues", acotó Beto Ortiz.