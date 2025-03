El programa ‘La movida de los sábados’ volverá a las pantallas este 15 de marzo, esta vez con la conducción de la modelo Alondra Huarac, hija de Nilver Huarac, exesposo de Janet Barboza. Sin embargo, este anuncio no ha sido bien recibido por la popular ‘rulitos’, quien lideró el espacio entre 1998 y 2004, consolidándolo como uno de los más exitosos de su época.

Durante una entrevista con La Chola Chabuca el sábado 1 de marzo, Barboza expresó su molestia por no haber sido consultada sobre el regreso del programa y afirmó que el nombre le pertenece. "La gente ya no respeta las trayectorias", se quejó. Ante estas declaraciones, Alondra Huarac, de 19 años, quien debutará en la conducción televisiva, aclaró que mantiene una buena relación con su madrastra y le aseguró que no intentará ser como ella.

¿Qué dijo Alondra Huarac sobre Janet Barboza?

En una reciente entrevista con Trome, Alondra Huarac, hija del productor Nilver Huarac y la cantante Lizet Soto, habló sobre su debut en la conducción de ‘La Movida de los sábados’. La joven presentadora reconoció la importancia del icónico programa en la televisión peruana, pero aseguró que su meta no será hacer lo mismo que Janet Barboza y que buscará darle un estilo propio en esta nueva etapa en Panamericana TV.

“Sé que es una gran responsabilidad porque Janet ha dejado un legado enorme. Ella es mi maestra, una gran conductora con una carrera impresionante. Pero no voy a intentar ser Janet Barboza, quiero que la gente conozca a Alondra Huarac”, aseguró la joven e influencer.

Ante las recientes críticas de Janet Barboza hacia el regreso de ‘La Movida de los sábados’, Alondra Huarac decidió aclarar su posición y despejar cualquier rumor sobre un posible conflicto. La joven conductora aseguró que no hay distanciamiento entre ellas. “Somos una gran familia, como todos han visto. Algunos piensan que vivimos juntas, pero no es así; cada uno tiene su casa. Sin embargo, siempre estamos juntos, compartimos momentos especiales”, relató a Trome.

Alondra Huarac es también modelo profesional y ha ganado el certamen de belleza Miss Huánuco Teen. Foto: Instagram.

Janet Barboza y su fuerte mensaje contra ‘La movida de los sábados”

El pasado 1 de marzo, Janet Barboza hizo una sorpresiva aparición en el programa de La Chola Chabuca, donde fue consultada sobre el relanzamiento de ‘La Movida de los sábados’, un icónico programa de cumbia que ahora estará bajo la conducción de Alondra Huarac en Panamericana TV.

Durante la entrevista, 'la rulitos' no ocultó su incomodidad y afirmó que jamás fue consultada sobre el regreso del programa, pese a haber sido una de las figuras clave en su éxito dentro de la televisión peruana. "Me hubiese gustado que al menos pidan mi opinión. También mi permiso, porque ese nombre me pertenece, pero nada de eso ocurrió, yo no me enteré. Nadie me dijo: ‘Janet, vamos a hacer esto’. Pero bueno, son tiempos en los que la gente ya no respeta las trayectorias ni las carreras", declaró,