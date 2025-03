El enfrentamiento público entre Dorita Orbegoso y Pamela Franco ha generado gran controversia en redes sociales y en el programa 'América hoy'. En este debate, Leysi Suárez respaldó el malestar de la cantante de cumbia tras los comentarios que la animadora hizo en el escenario sobre su relación con Christian Cueva.

Por otro lado, Milett Figueroa tuvo una opinión distinta y consideró que este tipo de menciones forman parte del show, ya que son un recurso comúnmente utilizado para entretener al público. Esto llevó a que Leysi Suárez le recordara un episodio de su pasado relacionado con Guty Carrera. Ante esto, la exbailarina aseguró que, de haberle sucedido algo similar en un evento, habría sido una situación muy incómoda para Figueroa.

Leysi Suárez le recuerda a Milett Figueroa su pasado con Guty Carrera

Durante la emisión de 'América hoy' este 3 de febrero, Leysi Suárez le preguntó directamente a Milett Figueroa si, en el lugar de Pamela Franco, se habría molestado por los comentarios de Dorita Orbegoso. Como se ha dado a conocer, Orbegoso hizo una referencia al polémico yape de 280 soles que, supuestamente, Christian Cueva le habría enviado a la cantante.

Por su parte, Milett Figueroa aseguró que ella no hubiera tenido ningún problema ya sabe como es el mundo de la farándula. "Yo me hubiera reído, hubiera salido a hacer mi show, a cantar. Es verdad que es un recurso de las animaciones lo que ha hecho Dorita. No tiene nada de malo porque ha sido un evento público (lo del yape)", respondió.

Su respuesta no convenció a Leysi Suárez, quien no dudó en mencionar a Guty Carrera. "Es incómodo Milett, porque en tus épocas cuando estabas en shows y eras mediática era incómodo que venga una Dorita y comente Guty (...) En su momento, molestaban a Milett y es incómodo", dijo sorprendiendo a sus compañeros.

Lejos de molestarse, la novia de Marcelo Tinelli sonrió y respondió con tranquilidad, asegurando que ha enfrentado situaciones similares. "No solo eso, me han dicho un montón de cosa, pero cuando uno va a trabajar va a trabajar y punto", sentenció. Como se recuerda, en 2014 circuló el rumor de que Milett Figueroa habría tenido un romance con Guty Carrera mientras él aún mantenía una relación con Melissa Loza, aunque ella siempre lo negó.

Brunella Horna le da su respaldo a Milett en la conducción de 'América Hoy'

La exconductora Brunella Horna fue abordada por un reportero de ‘Amor y fuego’, quien le preguntó por la incorporación de Milett Figueroa a ‘América hoy’ como cuarta conductora. Al respecto, la joven empresaria solo tuvo buenos comentarios para la novia de Tinelli. "Hermosa, la veo linda dando noticias, muy contenta, además de que se lleva bien con el equipo. Ya le teníamos cariño", respondió.

Asimismo, destacó que Milett Figueroa tuviera sentido del humor y manejara las actitudes del resto de compañeros de conducción. "Por lo que he podido conversar, están todos muy contentos. Es un programa de diversión y todos tienen que tener correa. Yo tuve mucha correa durante los tres años que estuve ahí y Milett lo está haciendo increíble desde mi punto de vista", sostuvo.