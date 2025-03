La historia de amor entre Paco Bazán y Susana Alvarado ha traspasado fronteras y no solo emociona a los peruanos, sino también a los ecuatorianos. Los besos en la frente y mejillas, las salidas románticas, las manos entrelazadas y las miradas cómplices tienen al país vecino expectante, esperando que el exarquero de 44 años oficialice de una vez su relación con la joven cantante de 27 años.

El entusiasmo de los ecuatorianos por esta historia quedó demostrado el sábado 1 de marzo, cuando Corazón Serrano ofreció una conferencia de prensa en la ciudad de Otavalo, Imbabura, en el marco de la gira que dará en ese país. Durante el evento, un reportero sorprendió a Susana Alvarado con una peculiar pregunta sobre Paco Bazán, dejando impactada a la cantante, quien no imaginaba que ‘la novela’ había cruzado fronteras.

Periodista le pregunta a Susana Alvarado si trajo a Paco Bazán a Ecuador

Corazón Serrano atrajo la atención de numerosos reporteros, fotógrafos y camarógrafos durante su conferencia de prensa en Imbabura, organizada para promocionar su gira en Ecuador del 1 al 4 de marzo. Sin embargo, un curioso periodista acaparó todas las miradas al hacerle una inesperada pregunta a Susana Alvarado sobre Paco Bazán, dejando a la cantante de cumbia gratamente sorprendida.

"Tienen bastante hinchada aquí en Ecuador y se sigue mucho su trayectoria. Por ejemplo, quería preguntarle a Susana si en esta gira trajo a Paco o es mentira", comentó el reportero, lo que desató las risas en el auditorio y dibujando una sonrisa en la vocalista de Corazón Serrano. Entre carcajadas, la jovencita respondió con picardía: "Hasta aquí llegó el chisme, ¿no?", evitando profundizar en el tema y destacando, en cambio, lo feliz que se siente de estar nuevamente en Ecuador.

¿Susana Alvarado le declaró su amor a Paco Bazán con enorme peluche?

La romántica historia de Paco Bazán y Susana Alvarado dio un giro inesperado. Durante la transmisión del 28 de febrero de ‘El Deportivo en Otra Cancha’, el exarquero vivió un momento inesperado cuando recibió un enorme oso de peluche con la camiseta de Universitario, enviado por la vocalista de Corazón Serrano. Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañaba el obsequio:

“El Paco que yo amo”. Mientras de fondo sonaba una canción de la cantante, Bazán quedó totalmente desconcertado y, con una mezcla de emoción y sorpresa, reaccionó: "Déjame asimilarlo, nunca me ha pasado esto en mi vida, jamás me han regalado nada". Visiblemente emocionado, el conductor no dudó en tomarse varias selfies con el peluche y más tarde compartió las imágenes en sus historias de Instagram, agregando un corazón como gesto de agradecimiento