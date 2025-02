La influencer Mayra Goñi decidió regresar a Perú tras radicar los últimos tres años en Miami, Estados Unidos. La también actriz retomó su carrera musical con el lanzamiento de su nuevo tema de cumbia, 'Pal’ amor'.

Sin embargo, siempre fue un misterio el cómo podía llevar una vida de lujos sin que se conociera un trabajo formal en ese país. En la última edición de ‘El Reventonazo de la Chola’, Mayra Goñi, de 32 años, reveló por primera vez cómo se sostenía económicamente, ya que en redes sociales mostraba su vida rodeada de exclusivos restaurantes, fiestas, ropa de marca y lujosos yates.

Mayra Goñi revela cómo logró vivir tres años en EE.UU. sin trabajar

Mayra Goñi, conocida por su papel en ‘Yuru, la princesa amazónica’, sorprendió al revelar a la Chola Chabuca el secreto detrás de su vida de lujos en los Estados Unidos. La influencer contó que tuvo acceso a un exclusivo beneficio para creadores de contenido, lo que le permitió disfrutar de múltiples comodidades sin necesidad de gastar su propio dinero.

“Allá (en Miami) yo tenía una tarjeta que me daban como influencer para gastar semanalmente una cantidad de dinero fuerte en restaurantes solamente con etiquetar su marca. Y como yo tengo seguidores en Instagram, pues hacía eso, pero acá lo malinterpretan”, compartió Goñi.

Mayra Goñi, con 3.7 millones de seguidores en Instagram, está enfocada en impulsar su carrera musical colaborando con reconocidos tiktokers y streamers. Sin embargo, su reciente confesión en 'El Reventonazo de la Chola' desató un intenso debate en redes. Mientras algunos usuarios cuestionaban cómo pudo mantenerse económicamente sin un trabajo formal, otros defendieron su derecho a aprovechar las oportunidades que se le presentaron.

¿Mayra Goñi tiene una relación con el streamer ‘Neutro’?

Durante su visita al programa de América TV, Mayra Goñi no solo habló sobre su vida en Miami, sino que también enfrentó preguntas sobre su relación con el streamer Neutro, con quien ha sido vinculada tras ser ampayada un par de veces.

Ante la insistencia de la Chola Chabuca, la influencer dejó en claro que entre ellos no hay ni habrá nada romántico. "No. A Neutrito lo quiero mucho, es muy maduro para su edad, pero tiene 20 añitos. Yo ya tengo...", comentó entre risas, insinuando la diferencia de edad. Además, aclaró que su vínculo con el creador de contenido se limita a planes de amigos: "Con Neutro solo he compartido comidas, como ir a comer ceviche de pota, hacer planes de amigos", afirmó.

En el ámbito sentimental, Mayra Goñi dejó claro que, por ahora, el amor no está en sus planes, ya que está completamente enfocada en su carrera. Con su característico sentido del humor, bromeó sobre su soltería: "Allá no he dejado ningún amor. Debí haberme conseguido algún ‘gringuito’ o algo, pero a mí me gusta mi ‘peruanazo’", dijo entre risas.