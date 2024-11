Mayra Goñi sorprendió al público con su reciente aparición en el programa 'Mande quien mande', marcando su retorno a la televisión peruana tras un largo periodo de ausencia. La actriz y cantante compartió detalles sobre los dos años que pasó en Estados Unidos, donde enfrentó diversos retos personales y profesionales, y explicó las razones que la llevaron a regresar a su país natal.

Mayra Goñi renuncia a residencia en Estados Unidos

Durante su entrevista, Mayra Goñi reveló que uno de los mayores obstáculos que enfrentó en Estados Unidos fue el prolongado trámite para obtener la residencia permanente, proceso que la llevó a sentirse estancada tanto en su carrera musical como en su vida personal. Pese a haber iniciado los trámites desde su llegada al país norteamericano, la demora en los procedimientos legales la llevó a una situación de frustración.

"Desde que llegué, comencé los trámites para los papeles, pero el proceso se demoraba mucho. Tenía que esperar dentro de Estados Unidos sin poder salir, y eso me desesperaba. Había invertido dinero en esto, pero no podía retomar mi música ni mi carrera como actriz. Me sentía atrapada", declaró la artista en una conversación con el programa 'Más Espectáculos'.

Ante la falta de avances en el proceso y la imposibilidad de desarrollar su carrera artística, Mayra Goñi tomó la difícil decisión de renunciar a su solicitud de residencia en Estados Unidos. Esta decisión implicó no solo abandonar la inversión económica realizada, sino también dejar atrás los planes que tenía para su futuro en el extranjero.

"Mandé una carta renunciando al proceso de residencia porque ya no podía seguir esperando. Quería regresar al Perú para continuar con mi carrera. Fue una decisión complicada, pero necesaria", expresó.