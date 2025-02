Macario Martinez desmiente historia sobre préstamo de excompañero para comprar su guitarra

En los últimos días, una narrativa se propagó en diversas plataformas digitales, sugiriendo que Macario Martínez, reconocido cantautor mexicano que ganó popularidad en TikTok, había recibido un préstamo de 200 pesos de un antiguo compañero para adquirir su guitarra inicial. Esta historia, que conmovió a muchos usuarios, fue desmentida por el propio artista, quien aseguró desconocer el origen de dicha afirmación.

Martínez, cuya carrera despegó gracias a su presencia en TikTok, se mostró sorprendido ante la difusión de esta información errónea. El músico enfatizó que, aunque aprecia el apoyo de sus seguidores, es crucial verificar la veracidad de las historias antes de compartirlas masivamente.

Macario Martínez desmiente la historia viral sobre Don Rubén y su guitarra

El 14 de febrero, Macario Martínez ofreció un concierto gratuito en la Estela de Luz, en la Ciudad de México, para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Durante el evento, sus antiguos compañeros barrenderos estuvieron en primera fila acompañándolo.

No obstante, en redes sociales circuló una fotografía acompañada de una conmovedora historia, presuntamente narrada por Macario, en la que se menciona que la primera persona a la que abrazó fue “Don Rubén”, quien, según se dice, lo ayudó a hacer realidad su sueño.

Según se menciona en la publicación compartida por el medio Indie 505, Macario relató: “Don Rubén me acompañó hace tiempo a comprar una guitarra... Al llegar a la tienda, me di cuenta de que me faltaban 200 pesos para completar el pago. Entonces, Don Rubén sacó un billete de su cartera y me los dio; era lo último que le quedaba de su semana”.

Después de que la historia se hiciera viral, el joven de 23 años expresó en su cuenta de Instagram que desconoce el origen de la publicación, aunque aprovechó para agradecer el apoyo recibido.

La respuesta de Indie 505 ante la aclaración de Macario

La cuenta de Indie 505, que inicialmente compartió la historia, emitió una disculpa pública tras la aclaración de Martínez. Reconocieron la falta de verificación en la información difundida y se comprometieron a ser más rigurosos en el futuro para evitar la propagación de noticias falsas que puedan afectar la reputación de los artistas.

Indie 505 publicó, a través de su cuenta de Instagram, las disculpas por la difusión de la historia del supuesto 'préstamo' de un excompañero de trabajo a Macario Martinez. Foto: Instagram

¿Quién es Macario Martínez?

Macario Martínez, un joven músico mexicano de 23 años, ganó notoriedad tras viralizarse en TikTok con su canción 'Sueña lindo, corazón'. Mientras trabajaba como barrendero en la Ciudad de México, compartió un video que alcanzó más de 26 millones de reproducciones, captando la atención de artistas como Danna Paola y Natanael Cano.

Gracias a su creciente popularidad, ha sido invitado a tocar en eventos importantes, incluyendo un concierto en la Estela de Luz y su próxima participación en festivales como el Vive Latino y Tecate Pal' Norte. A pesar de su éxito, Macario mantiene una actitud humilde, destacando la importancia de visibilizar el trabajo de los barrenderos y enfocándose en que su música sea el centro de atención.